600 jeunes jeunes marchent pour le climat à Montpellier

"On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat". Slogan entendu sur la place de la Comédie ce vendredi après-midi 19 mars à Montpellier. Plus de 600 jeunes ont marché pour défendre l'environnement, à l'appel de l'organisation Youth for Climate.

Face à l'urgence de la situation et du réchauffement climatique, les manifestants demandent au gouvernement des actions immédiates en lieu et place des promesses. Ils réclament que soit soumises au vote des députés toutes les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, et non pas celles retenues par l'Elysée.

Une autre manifestation est également prévue dimanche 28 mars, la veille de l'examen à l'Assemblée du projet de loi "Climat et résilience".

Manifestation ce vendredi 19 mars à Montpellier contre le réchauffement climatique. © Radio France - Marie Ciavatti