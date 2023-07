600 peupliers abattus près de Caen entre Orne et Odon: la deuxième phase d'abattage va durer tout l'été

.C'est la suite de l'opération entamée en 2022 et qui avait vu déjà 500 peupliers abattus. La deuxième phase de ce chantier qui a débuté lundi 24 juillet 2023 doit voir tomber 600 nouveaux vieux peupliers. Des arbres plantés il y a maintenant quarante ans, qui ont vieillit ou qui sont morts pour la plupart et surtout qui ne permettent plus à cette zone humide entre Orne et Odon de jouer pleinement son rôle.

chantier de restauration de la vallée des deux O © Radio France - Carole LOUIS

"Les peupliers sont des arbres qui poussent très vite et qui sont très consommateurs d'eau" explique Jeanne Duvergé, ingénieur responsable du bureau d'étude à la ville de Caen. S'y ajoute une abondance de feuillages dont la pourriture encombre et dégrade les cours d'eau. D'où le lancement de ce chantier d'abattage en deux phases. Celle qui débute va durer jusque fin novembre. Il s'agit d'abord d'ici à la fin août de se débarrasser de 600 vieux peupliers. Des arbres qui seront remplacés à l'automne par plus de 3000 arbres et arbustes d'espèces différentes.

La diversité des espèces permet de retrouver l'humidité de la prairie et d'enrichir la biodiversité tant de la flore que de la faune

Les peupliers trop gourmands en eau déstabilisent l'écosystème des prairies en absorbant l'eau. Elles ne jouent donc plus leur rôle d'éponge. Un tiers d'arbres et 2 tiers d'arbustes de différentes espèces, notamment locales seront replantées dès le mois d'octobre. Une diversité favorable aussi au retour d'une faune différente et multiple.

Frédéric Duval Forestier © Radio France - Carole LOUIS

Les arbres abattus seront revalorisés

La totalité des peupliers abattus va être revalorisée explique Frédéric Duval forestier sur ce chantier. Le vieux bois va être réceptionné, mesuré, classé selon ses qualités et numéroté pour en assurer la traçabilité. Du bois qui servira soit pour le bois de chauffage, la fabrication de palettes ou en déroulage pour la fabrique de cageots ou autres.

Au total à l'issue des deux phases du chantier ce sont 1100 peupliers qui auront été abattus et plus de 8700 arbres et arbustes qui ont été replantés de manière moins dense mais plus efficace.

Coût global du projet 1,2 million d'euros dont 20% à la charge de la ville de Caen.