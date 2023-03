65% de l'eau pompée dans ce village du Ternois perdue dans les fuites de canalisations

En France, "un litre d'eau sur cinq est perdu en raison des fuites d'eau, c'est inacceptable", a déclaré jeudi Emmanuel Macron, lors de la présentation de son "plan Eau" destiné à améliorer la situation actuelle. Parmi les 170 "points noirs" évoqués par le chef de l'Etat, ces réseaux de transport d'eau dont le rendement est inférieur à 50%, il y en a un seul dans le Nord-Pas-de-Calais: il s'agit des villages de Foufflin-Ricametz, 160 habitants, et de Ternas, 130 habitants, près de Saint-Pol-sur-Ternoise.

Des canalisations vieilles de 90 ans

L'eau est gérée dans ces deux villages par le syndicat communal des eaux, présidé depuis 2020 par le maire de Foufflin, Philippe De Plasse. Tout le monde soupçonnait des fuites sur le réseau de transport de l'eau, mais c'est lorsqu'il a pris ses fonctions en 2020 que le maire a pris la mesure des choses. Grâce à des études qu'il a fait réaliser, il a été établi que le taux de rendement du réseau est de environ 35%. Autrement dit, 65% de l'eau pompée dans la nappe phréatique qui alimente les deux villages se perd dans les fuites de canalisations. Cette situation s'explique par le fait que le réseau a été créé par les habitants eux-mêmes en 1933, aidés par des entreprises. Depuis, le réseau a été très peu entretenu, ce qui explique le taux de fuite si important.

800 mètres de nouvelles canalisations ont commencé à être installés © Radio France - Odile Senellart

Mais un terme devrait être mis dans les prochains mois à cette situation. Dès 2020, lorsqu'il a pris conscience de l'ampleur des pertes, le maire a entamé de lourdes démarches avec les services concernés, notamment la préfecture et l'Agence de l'eau pour remédier à cette situation, en groupant les travaux sur le réseau d'eau avec d'autres travaux de voierie notamment. Résultat: les travaux pour l'installation de 800 mètres de nouvelles canalisations viennent de démarrer. De nouvelles vannes et de nouveaux compteurs seront également installés d'ici fin 2023.

Le maire de Foufflin-Recametz Philippe De Plasse a entamé les démarches dès 2020 pour des travaux qui viennent seulement de commencer © Radio France - Odile Senellart

La perspective réjouit le maire de Foufflin mais il regrette la lourdeur et les délais des démarches à accomplir pour arriver à ces résultats. Il estime que des petites structures, comme le syndicat des eaux qu'il gère et qui n'a que 30.000 euros de recettes par an, ne sont pas les plus efficaces pour gérer des travaux d'une telle ampleur. Les travaux à Foufflin vont coûter 400.000€, dont la moitié est financée par des subventions. Mais l'autre moitié doit être financée par le petit syndicat communal.