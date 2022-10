69% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans, d'après le WWF

C'est un nouveau rapport alarmant pour la biodiversité. La planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), dont le dernier rapport est publié ce jeudi.

Entre 1970 et 2018, 69% des poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont disparu, selon l'Indice Planète vivante, outil de référence publié tous les deux ans par le WWF. Il suit l'évolution de plus de 5.000 espèces de vertébrés sur la planète.

L'homme, premier responsable

La destruction des habitats naturels, en particulier pour développer l'agriculture, reste la cause principale, selon le rapport, suivi par la surexploitation et le braconnage. Le changement climatique est le troisième facteur, mais son rôle "augmente très, très vite", met en garde Marco Lambertini, directeur général du WWF.

Suivent la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que la dissémination par l'homme des espèces invasives. Ce rapport est une "alerte rouge pour la planète et donc pour l'humanité" d'après Marco Lambertini, à l'approche du sommet international de la COP15 Biodiversité, en décembre à Montréal.

Adopter un mode de vie plus durable

C'est en Amérique latine que la situation est la plus catastrophique, avec 94% de disparition en moyenne. L'Europe a vu sa population d'animaux sauvages diminuer de 18%. En Afrique, l'indice évalue la perte à 66% en moyenne. Le gorille des plaines orientales, le lynx, le requin et la tortue luth font partie des espèces les plus touchées.

Pour "inverser la courbe de la perte de biodiversité" et "atténuer le changement climatique", le rapport plaide pour l'intensification des efforts de conservation et de restauration, la production et la consommation d'aliments plus durables et la décarbonation rapide de tous les secteurs économiques.

Des critiques sur le mode de calcul

En 2020, une étude publiée dans la revue de référence Nature avait remis en cause la valeur de cet indice du WWF. Examinant 14.000 populations de vertébrés suivies depuis 1970, les auteurs concluaient que 1% étaient victimes d'un déclin extrême et que si on les enlevait de l'équation, l'ensemble des populations restantes ne montrait aucune tendance à la hausse ou à la baisse.

Un message de "catastrophe omniprésente" peut conduire "au désespoir, au déni et à l'inaction", plaidaient les auteurs, suggérant d'utiliser des évaluations plus localisées "pour aider à prioriser les efforts de conservation".