70 ans de la première ascension de l'Everest : des alpinistes savoyards dénoncent "une course aux records"

Le 29 mai 1953, Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay atteignent le sommet du mont Everest après trois jours d'ascension. Une première qui reste gravée dans les annales, mais depuis les temps ont bien changé. Le toit du monde attire chaque année de plus en plus d'alpinistes qui s'accumulent sur les pentes de cette montagne.

Course aux records

Après être arrivé au sommet de l'Everest deux fois en 2021 et en 2022, Jonathan Lamy, jeune alpiniste savoyard ne compte pas s'arrêter là. En avril dernier, il a réussi à conquérir l'Annapurna, un sommet à 8.091 mètres d'altitude. Il est également détenteur d'un record tout particulier, c'est le premier français à avoir gravi deux fois l'Everest en un an. Pourtant, ces "records", Jonathan Lamy en rigole. "C'est une course dangereuse, ça n'a plus de sens aujourd'hui avec des alpinistes qui trouvent des records pour tout et rien", tacle-t-il.

Lors de sa première ascension il "n'a pas arrêté de penser à ceux qui l'avaient vaincu en premier" et c'était bien différent "ça équivalait à trois Everest ce qu'ils ont fait". Pour lui, il va falloir mettre des limites, parce que l'himalayisme a le vent en poupe et attire chaque année de plus en plus de monde. À propos de cette photo et la queue devant l'Everest, il tempère. "C'était des conditions particulières, il n'y avait qu'une petite fenêtre de météo possible pour tenter l'ascension, ça ne s'est produit qu'une fois", affirme Jonathan Lamy.

D'autres ont un regard encore plus dur, comme Laurence de la Ferrière. Première femme à atteindre plus de 8.700 mètres d'altitude sans oxygène. Une performance réalisée sur l'Everest en 1992, sans aller au bout de l'ascension. "C'est un grand cirque aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir connu la montagne avant que cela ne devienne comme ça, glisse cette aventurière. C'est des cohortes de gens gavés d'oxygène parfois dès 6.000 mètres d'altitude qui sont là pour leur image personnelle." Cette utilisation de l'oxygène fait débat depuis longtemps dans l'alpinisme. Laurence de la Ferrière pointe également du doigt tous les déchets que cela engendre car "les bouteilles ne sont pas forcément redescendues car c'est compliqué."

Mise en danger

"La haute-montagne ce n'est pas un environnement fait pour l'être humain, la très haute altitude c'est un univers particulier, abonde Laurence de la Ferrière. Avant, on devait tout faire, notre trace, notre chemin, on abordait la montagne avec beaucoup plus de respect et d'humilité." Elle dénonce également le manque d'expérience d'alpinisme de certains qui se lancent dans des projets trop difficiles pour eux. "J'ai déjà été obligé de m'énerver un peu quelque fois, parce que certains n'arrivaient pas à passer des obstacles, sauf que pendant ce temps-là, j'étais menacé par des gros séracs ou des avalanches", se souvient Jonathan Lamy.

"Il y a des gens qui partent à l'assaut de l'Everest qui n'ont strictement aucune expérience en tant qu'alpiniste, et c'est ça qui est grave, lance Laurence de la Ferrière. Ils se servent de la montagne pour leur image, ça ne rime à rien" Depuis le début des années 2000, le nombre de tentatives d'ascensions du toit du monde a explosé. De 653 en 2000 à 1014 l'année dernière. Le nombre de réussites a lui aussi largement augmenté, justement grâce à l'oxygène mais aussi avec le travail des sherpas qui ont balisé toute la route.