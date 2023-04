+ 70% de pluie en Haute-Vienne et en Corrèze en mars

Les agriculteurs l'attendaient avec impatience : la pluie. Le mois de mars, a été l'un des plus pluvieux depuis 5 ans en Haute-Vienne et en Corrèze . Un retour de l'eau qui était nécessaire pour les cultures après un mois entier sans pluie en février. Selon Météo-France, les deux départements enregistrent en moyenne +70% d'eau par rapport à d'habitude. Avec en tête la Corrèze où il a plu davantage.

ⓘ Publicité

"Ca ne suffira pas à rattraper la sécheresse de février"

Sans pluie**, la récolte aurait été compliquée** pour Cyril, maraîcher à la tomate écarlate : "La végétation n'avait pas démarré, l'eau qui est tombée au mois de mars était la bienvenue, elle a permis de rétablir l'équilibre des sols", explique-t-il. Même si cet excédent d'eau, comblé à un manque de soleil a fait des dégâts : "J'ai un semis de haricots verts qui n'a pas germé. La graine a pourri. Du côté des petits-pois, aucune fleur n'a poussé", constate-t-il avec dépit.

Un déséquilibre en eau qui inquiète les agriculteurs. Car toute l'eau tombée au mois de mars n'a pas pu être stockée puisque les sols sont en granite déplore Bertrand Vanteau, président de la Chambre d'Agriculture de la Haute-Vienne : "Ca ne nous sauvera pas. Ca nous a permis de passer un cap, mais ca ne suffira pas à rattraper la sécheresse de février. L'eau s'infiltre et repart". Il est surtout inquiet à l'approche de l'été : "Je me demande comment on va pouvoir abreuver nos animaux tout l'été et qu'on puisse sauver nos cultures s'il ne pleut pas".

Il est encore trop tôt estime Météo-France pour savoir s'il les prochains mois seront pluvieux ou non.