Depuis plus d’une dizaine d’années, la ville de Rodez distribue chaque mois de novembre des sachets d’appâts pour tuer rats et souris. Une démarche "collective" qui permet de stabiliser la population de rats dans la capitale aveyronnaise.

700 kilos de raticides et souricides distribués chaque année à Rodez

"Campagne de dératisation gratuite, la municipalité de Rodez organise une distribution de raticides et souricides". Le message diffusé par haut-parleur est très clair. En novembre, les feuilles tombent et les rats et souris rentrent au chaud. La période idéale selon la ville de Rodez pour distribuer des produits raticides.

Pour tous les Ruthénois

Une camionnette passe donc dans une grande partie de la ville pour avertir les habitants de cette distribution gratuite. Pour en profiter, une seule condition : avoir un logement à Rodez. Habitués et nouveaux habitants se retrouvent donc devant la camionnette. Chacun repart avec des petits sachets d'appâts et quelques conseils. La ville traite de son côté les espaces publics, mais l’idée, c’est qu’avec "cette action collective d’une bonne partie des habitants, la population de rats reste stable", explique Christian Foulquier de la société Farago qui mène la campagne.

Toute l'année

Si jamais les habitants n’ont pas eu l’occasion de croiser la camionnette lors de sa tournée, ils peuvent se procurer les petits sachets, toute l’année, au parc municipal, rue François-Mahoux.