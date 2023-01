75.000 habitants du Chinonais peuvent enfin jeter tous leurs emballages dans les sacs jaunes

L'extension de la consigne de tri est déjà en vigueur depuis un an ou deux dans la quasi-totalité des villes d'Indre-et-Loire, y compris dans la métropole de Tours, mais dans les environs de Chinon, il a fallu prendre le temps d'adapter le centre de tri du SMICTOM du Chinonais, un centre vieillissant qui fermera d'ailleurs ses portes d'ici un an. Les emballages seront alors transférés dans un nouveau centre de tri en cours de construction à Parçay-Meslay.

ⓘ Publicité

L'extension de la consigne de tri, c'est d'abord une simplification, souligne Aurélie Cadeau, du SMICTOM du Chinonais :

"à partir du moment où c'est un emballage, peu importe la matière ou la forme, ça va dans le sac jaune : carton, aluminium, même les boîtes de camembert en bois, vous pouvez les mettre. Même chose pour tous les plastiques, que ce soit des films ou des sachets, ça va dans le sac jaune".

Les années précédentes, le SMICTOM du Chinonais a vu passer 5.000 tonnes d'emballages chaque année. En prévision de l'extension de l'activité, 30.000 euros ont été investis et deux emplois ont été créés pour porter l'équipe à 13 salariés, car presque tout est trié à la main. Or le volume d'emballages déposé par chaque habitant va augmenter nettement dès cette année selon le président du Smictom du Chinonais : "on collecte actuellement 21 kilos d'emballages par an et par habitant" explique Philippe Massard. "Grace à l'extension de la consigne de tri, il y aura environ trois kilos de plus, ce qui fera 24 kilos par an et par habitant".

"A partir du moment où c'est un emballage, peu importe la matière ou la forme, ça va dans le sac jaune"

Recycler des emballages, c'est éviter d'avoir à prélever des ressources naturelles supplémentaires pour en fabriquer d'autres. Ca permet notamment de grosses économies d'eau et de CO2, comme l'explique Mickaël Poirier, de Citéo, entreprise chargée de promouvoir les bonnes pratiques : "sur le territoire du Smictom du Chinonais, c'est plus de 3.000 tonnes de CO2 qui ont été économisées l'année dernière et plus de 18 millions de litres d'eau. Ce sont des choses vraiment concrètes et marquantes".

Attention, tout de même à ne pas mettre n'importe quoi dans les contenants jaunes : en moyenne, au niveau national, 20% du contenu des sacs ou bacs jaunes n'a rien à y faire et ne peut pas être recyclé. "Un objet n'est pas un emballage" souligne Mickaël Poirier. "Il y a des maladresses, on trouve parfois une brosse à dents par exemple. C'est un objet et ça ne va pas dans le bac de tri. Un pneu non plus, évidemment, pourtant on en trouve aussi, donc il y a des choses comme ça qui parfois pèsent lourd et vont augmenter significativement les refus".

Il souligne aussi que certaines erreurs sont faites en toute bonne foi : "quand on met une boîte de conserve dans une boîte de céréales, la boîte de céréales va être reconnue sur le tapis de tri mais pas la boîte en métal. Donc on perd une partie de la matière qui aurait pu être recyclée. C'est le genre de chose sur laquelle il est important de bien communiquer".

Il faut aussi noter que dans le Chinonais, il est interdit de mettre les papiers dans les bacs ou sacs jaunes, alors que c'est autorisé dans la plupart des villes d'Indre-et-Loire.