8 200 mégots de cigarettes ramassés en une heure sur une plage de Nice

8 200 mégots. C'est ce que représente les 1,8 kilos de cigarettes usagées récoltées par une dizaine de membres du collectif Nice Plogging, ce mercredi 24 août 2022.

Une action qui résonne avec l'œuvre de l'artiste Toolate : la semaine dernière, il avait installé un énorme paquet de cigarettes rempli de mégots, sur la Promenade des Anglais, pour dénoncer les incivilités des passants.

"On en ramasse par paquets de dix"

Flora remplie très vite sa bouteille en plastique, reconvertie en cendrier géant. Elle participe pour la première fois : "Ca va très vite. Dans certaines zones, on en ramasse par paquets de dix." Notamment juste à côté des bancs. "Il faudrait presque mettre des panneaux à côté de chaque", s'exclame Maria, bénévole depuis un an.

Cette dernière ne fait pas que collecter les déchets. Elle interpelle aussi les passants. Dès que Maria repère un fumeur ou une fumeuse, elle fonce lui proposer un cendrier de poche. "C'est une bonne idée je trouve", avance Riyad. Ce jeune de 22 ans avoue jeter sa cigarette par terre quand il n'a pas de cendrier à portée de main :

C'est un réflexe de jeter mon mégot.

Pour ce préparateur de commandes, la solution la plus simple est encore d'arrêter de fumer.

"ll y a des gens qui ne savent pas qu'un mégot, ça pollue"

Bénévole depuis près de trois ans dans le collectif, Josette n'est plus surprise par ce genre de réponse. "Il y a des gens qui ne savent pas qu'un mégot, ça pollue. Alors quand on leur en parle, on espère que ça fait son petit chemin."

Les personnes allongées sur la plage sont interloquées rien qu'en voyant les dix volontaire s'activer, le nez dans les galets. C'est là toute la mission de Nice Plogging. "Une fois, un père qui était sur la plage avec ses enfants m'a vu ramasser les déchets, raconte Dino, jeune recrue du collectif. Il est venu m'aider pendant dix mètres, il a ramassé tout ce qu'il a pu. C'était incroyable. Et il m'a dit qu'avant ça, il ne voyait pas tous ces détritus."

Et pour être encore mieux vus : l'artiste Toolate a donné son œuvre au collectif.