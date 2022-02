80 personnes manifestent devant l'aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc

Venues en vélo depuis Chambéry, le Bourget-du-Lac et Aix-les-Bains, 80 personnes ont manifesté ce samedi 26 février sur la route menant à l'aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc. L'appel avait été lancé par plusieurs associations écologistes.

Ils dénoncent la pollution atmosphérique et sonore que provoquent le trafic aérien, mais aussi le versement d'argent public au groupe Vinci qui gère l'aéroport savoyard.

Une aberration climatique

Cette mobilisation se veut "symbolique en cette période de vacances" pour Christophe Lebrun, porte parole des Amis de la Terre. "L'aéroport est plus qu'à bloc en ce moment" dit-il en levant les yeux vers un avion. De plus le kérosène n'est pas taxé, rappelle Christophe Lebrun. "C'est une fiscalité qui pourrait permettre la reconversion des gens qui travail dans l'aviation". Les militants sur place, comme Titouan dénonce également un trafic aérien au profit de quelques "ultrariches". Christophe Lebrun renchérit "un jet pollue autant qu'un "gros avion" alors que c'est que pour quelques personnes".

Des avions de ligne, des jets privés, une aberration écologique pour Catherine, qui donne de la voix un peu plus loin. "Je suis ahurie, tout ça pour des trafics privés financé par nos impôts !" La militante fait référence à la délégation de service public dont bénéficie le groupe Vinci, qui gère l'aéroport, et aux aides de la Région qui lui sont versées. Une situation qui attriste Laetitia, derrière son vélo. "C'est incohérent avec l'urgence climatique. _L'argent devrait être redirigé vers la transition écologique_."

Gwen, pancarte à la main, est une riveraine de l'aéroport et elle entend dénoncer _"la pollution sonore et atmosphérique"de l'aéroport. "On est sur une vallée les plus polluées de France." "On est en pleine urgence climatique, et je doute de la pertinence de cet aéroport"_, conclue la Bourgetaine.

Un aéroport "dangereux"

Un peu plus loin, Marc, appuyé sur son vélo, souligne lui la dangerosité de l'aéroport de Chambéry. "Il est coincé entre deux chaines de montagne et un lac. Pour atterrir, les avions doivent prendre des virages serrés, et ils passent vraiment bas. Il va y avoir des accidents un jour." Il plaide pour que le Plan local d'urbanisme prenne en considération les couloirs aériens "pour éviter que les avions ne survolent la ville".