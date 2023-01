900 tonnes de sacs jaunes récoltées dans le Pays de Château-Gontier-sur-Mayenne en 2022

Depuis le 1er janvier, les sacs jaunes d’emballages plastiques sont collectés toutes les semaines et non plus tous les quinze jours sur l’ensemble des 16 communes du Pays de Château-Gontier. Ils sont ramassés en même temps que les ordures ménagères du bac gris.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué, Gérard Prioux, vice-président de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier explique : "C’était une attente de nos concitoyens, notamment ceux qui ont de petits pavillons ou peu de place pour stocker. Cette décision va leur faciliter la vie".

Des bons trieurs

D'après l'élu, le taux de refus de tri est de l'ordre de 5 à 6%, soit "un des meilleurs de la Région". Plus le tri est réalisé correctement, plus la redevance incitative des ordures ménagères est contenue. Les habitants sont invités à mettre dans les sacs jaunes, pour rappel, les sacs jaunes accueillent tous les emballages plastiques alimentaires, ménagers et domestiques vides.