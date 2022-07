Alors que le sud de la Gironde brûle depuis plus d'une semaine, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes appelle les habitants à être très vigilants quand ils sont près d'une forêt. Il regrette que ses hommes aient une dizaine d'interventions à cause de cela.

"On a 15 départs de feu par jour et tous ne sont pas d'origine naturelle", dit le directeur du SDIS des Landes

Pour qualifier les incendies qui ravagent la Gironde, certains parlent même "feux du siècle". Ce jeudi, 20.800 hectares de forêt ont brûlé dont 13.800 rien qu'à Landiras. Pour l'instant, les flammes ne se sont pas propagées jusqu'aux Landes mais Éric Duverger, le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) exhorte les habitants à redoubler de prudence quand ils sont aux abords de la forêt landaise. D'autant que toute promenade ou stationnement sont interdits par arrêté préfectoral. "Il faut avoir conscience que c'est une bêtise de jeter des mégots ou des détritus qui sont inflammables à proximité de bois", soupire le colonel.

On redoute que ces feux très nombreux soient liés à des actes de malveillance ou inappropriés - Colonel Éric Duverger

Le patron des sapeurs-pompiers des Landes indique que ses hommes sont quotidiennement mobilisés pour des incendies divers : "On a neuf à quinze départs de feu par jour à traiter et tous ne sont pas d'origine naturelle. On redoute que ces feux très nombreux soient liés à des actes de malveillance ou inappropriés." S'il réfute le fait que des mégots soient à l'origine de la majorité de ces feux, Éric Duverger reste perplexe : "Ils ne sont pas expliqués par la foudre ou d'autres éléments. On n'a eu que onze impacts de foudre et deux départs de feu suite à de la foudre sous des orages secs mais tous les autres feux n'ont pas cette origine naturelle."