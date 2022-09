Réchauffement climatique : "Il faudra complètement décarboner les transports sur la Corse, ça s'impose "

Vinti Minuti reçoit Wolfgang Cramer. Ce géographe de renommée mondiale est directeur de recherches à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie. Il est aussi contributeur au GIEC, et à un groupe d'experts qui a travaillé plus spécifiquement sur la Méditerranée. Le constat est alarmant.

Numéro spécial de Vinti Minuti ce mardi consacré au réchauffement climatique avec comme invité Wolfgang Cramer. Ce géographe de renommée mondiale est directeur de recherches à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie, basé à Aix-en-Provence. Il est contributeur au GIEC, mais aussi à un groupe international d'experts qui a travaillé plus spécifiquement sur la Méditerranée. Le bassin méditerranéen qui, affirme Wolfgang Cramer, est plus impacté par le bouleversement climatique que d'autres parties du monde : "On est déjà sur certains éléments, par exemple les températures ou les périodes sèches en été, à une limite critique, plus que d'autres régions d'Europe (...) Le premier facteur, ce sont les canicules, après la sécheresse, puis des événements extrêmes, et enfin la montée du niveau de la mer".

Wolfgang Cramer au micro de Patrick Vinciguerra Copier

L'enjeu dans la lutte contre le réchauffement climatique n'est plus aujourd'hui de revenir en arrière, mais de limiter les dégâts

"L'enjeu dans la lutte contre le réchauffement climatique n'est plus aujourd'hui de revenir en arrière, mais de limiter les dégâts", assure Wolfgang Cramer, dont le constat est (très) pessimiste. La Corse évidemment n'est pas épargnée. Des phénomènes comme la tempête meurtrière d'août dernier risquent de se multiplier, comme les périodes de canicule, de sécheresse... Que faire ? L'île, explique ce scientifique qui a participé aux travaux du GIEC, doit en priorité revoir la question des transports : "La grande question ce sont les déplacements entre la Corse et le continent, l'Europe. Ce n'est pas facile de complètement décarboner les transports, mais ça va s'imposer. Par exemple, des ferries alimentés à l'électricité, à haute vitesse, vont devoir remplacer les navires actuels et les avions comme mode de transport. Nous avons la technologie, nous avons les moyens, nous devons accepter des voyages qui durent plus longtemps, face au risque du réchauffement climatique, c'est vital".

Wolfgang Cramer au micro de Patrick Vinciguerra Copier

L'émission Vinti Minuti à écouter en intégralité ce mardi 13 septembre sur RCFM de 18 h 10 à 18 H 30.