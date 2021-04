A 23 ans, deux Parisiennes font un tour de France écolo et à vélo, et font étape dans le Puy-de-Dôme

La théorie, c'est bien. La pratique - et le vélo - c'est mieux ! Juliette et Thaïs ont eu envie d'arpenter à vélo les territoires dont on leur parlait pendant leurs cours d'urbanisme. Le projet est né : ce sera "Veloriser", c'est-à-dire valoriser les territoires traversés à vélo.

"L'objectif principal, c'était de découvrir les territoires et de confronter ce qu'on a appris en cours avec la réalité du terrain" - Thaïs

Ces étudiantes parisiennes ont donc entrepris un périple de quatre mois à travers la France, à la rencontre d'élus, d'associations et d'administrations locales. Elles s'intéressent aux initiatives relatives à l'écologie.

Du porte-à-porte chez l'habitant

Un voyage fait de rencontres et surtout d'habitants : elles ont prévu de dormir chez l'habitant tous les soirs. Un mois après leur départ, le porte-à-porte fonctionne très bien. "On a très peu de refus, même avec le Covid. Il y a toujours un canapé pour nous dépanner" raconte Juliette.

L'Auvergne, une escale incontournable !

Et si elles avaient prévu cette halte dans la famille de Juliette près de Gergovie, l'étape dans le Puy-de-Dôme leur paraissait indispensable : "C'est assez mythique, de découvrir les puys", commence Juliette, avant que Thaïs n'ajoute "et puis Juliette me parle du Musée de costumes de scènes depuis un an et demi, donc j'avais envie de venir". Le musée fermé, un habitant de Moulins leur a tout de même fait découvrir la ville.

A raison de 50 à 70 kilomètres par jour, Juliette et Thaïs ont prévu de boucler leur périple début juillet, pour leur retour à Paris. Elles ont encore beaucoup de route à faire et de personnes à rencontrer.