A Amiens, des chiens renifleurs pour détecter les fuites dans le réseau d'eau

Préserver l'eau grâce à la truffe de chiens ! C'est la technique, très sérieuse tentée par la métropole d'Amiens qui vient de faire appel aux techniciens cynophiles d'un sous traitant de Véolia pour détecter les nombreuses fuites sur son réseau. A cause des fissures dans les tuyaux 30% de l'eau de la collectivité est perdue.

Alors pour inverser la tendance, quatre chiens renifleurs ont donc arpenté la métropole pendant deux jours pour y déceler des vapeurs de chlore. "Dès qu'ils sentent cette odeurs, ils s'arrêtent, on appelle cela marquer", explique leur maître, François Bourdeau.

Le berger allemand Nina a trouvé une fuite d'eau © Radio France - François Sauvestre

Pendant deux jours, de la route de Vignacourt à Dury en passant par Longueau Nina, Chunky, Kiri et Kelly ont marqué une quarantaine de fois. Autant de suspicions de fuite de canalisation qu'il faudra vérifier. Mais François Bourdeau, ultra sollicité par de nombreuses collectivités partout en France l'assure, "la technique est fiable. "Les tests que nous avons fait au départ, pour valider le système ont permis de trouver 85 à 90% des fuites."

Dans les semaines qui viennent, les techniciens de la métropole amiénoise vont donc vérifier tous les points marqués par les chiens. "Contrairement à la recherche de stupéfiants ou d'explosifs, nous on a pas la récompense tout de suite. Il faut attendre l'ouverture. Et une ouverture de réseau, cela ne se fait pas comme ça. Et ça a un coût qui peut aller jusqu'à 300 ou 400 000 euros", explique François Bourdeau qui lui facture son intervention et celle de ses chiens à 14 000 euros.

