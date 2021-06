À Ancy-sur-Moselle, une association installe des nichoirs à oiseaux pour favoriser la biodiversité en ville

Il y a de moins en moins d'oiseaux dans les villes et les campagnes françaises, selon les chiffres publiés lundi par le Muséum national d’histoire naturelle, qui font état d'une baisse de 30% de leur population en 30 ans. À Ancy-sur-Moselle, l’association Torcol installe des nichoirs à oiseaux depuis 15 ans pour les aider à se reproduire.

Manque de nichoirs

Roger a passé toute sa vie à Ancy-sur-Moselle, un village de 1.500 habitants situé en périphérie de Metz. Ce retraité de 81 ans constate ce changement démographique parmi la population d'oiseaux : « Il y en a moins, beaucoup moins, constate-t-il dans son jardin. Il y a vingt ans, j'achetais pour 50kg de graines de tournesol, aujourd'hui j'en suis à 10kg, même pas » se désole-t-il, secouant le bol de graines posé dans une mangeoire suspendue à son fil à linge.

Même son petit village est devenu moins accueillant pour la nature selon lui : « Avant, les maisons étaient construites avec des charpentes qui permettaient aux oiseaux de faire leur nid, il y avait des fissures dans les murs, les oiseaux utilisaient les bouses de vaches pour le construire », explique-t-il.

En vingt ans, Roger est passé de 50kg de graines de tournesols à dépenser, à 10kg, depuis qu'il nourrit les oiseaux de son jardin. - © Radio France - Natacha Kadur

Depuis 15 ans, l'assocation Torcol a investi un terrain d'un peu plus de 2 hectares à quelques mètres au dessus de chez lui, en bordure de forêt. Elle y a installé des dizaines de nichoirs, pour différentes espèces de volatiles, pour les attirer et recréer ainsi un espace naturel de biodiversité. « Là-haut », selon les mots de Roger, on peut apercevoir des chardonnerets, une espèce de passereau migrateur, caractérisée par sa robe bariolée. Il est classé sur la liste rouge des espèces menacées, et n'a plus été aperçu dans le jardin de Roger depuis des mois.

L'association Torcol a installé des nichoirs pour oiseaux cavernicoles, mais aussi des nichoirs à rapaces, des abris à chauve-souris et des gîtes à insectes. © Radio France - Natacha Kadur

Insectes et biodiversité

Mésanges bleues ou charbonnières, moineaux, rouge-queues mais aussi faucons pèlerins, ces volatiles ont en commun d'être des espèces cavernicoles : elles nichent dans le tronc d'un arbre pour se reproduire. La dégradation de leur habitat et le manque d'arbres suffisamment grands et épais pour leur servir d'abri, les privent d'opportunité de faire leur nid et explique en partie cette chute démographique : « Tous les vieux arbres, en particulier en ville, dès qu'ils ont un peu de trous, on les coupe ! », explique Christian Gaston, président de l'association Torcol.

Une mésange charbonnière posée sur une mangeoire. © Maxppp - Maxppp

Cette année, l'association a installé 300 nichoirs pour des communes ou des particuliers : « À peine posés, ils sont très vite occupés. C'est le signe qu'il y a un vrai manque », explique Christian Gaston. Ces dispositifs permettent aussi de lutter contre l'invasion de certains insectes gênants pour les populations, comme les pucerons dans les jardins, mais aussi les chenilles urticantes, qui infestent certaines forêts.

Pour Christian Gaston, « tous les oiseaux sont importants », mais « les trois quarts des espèces cavernicoles mangent des insectes », explique-t-il. Il faut donc selon lui permettre un meilleur accès à leur nourriture, et limiter l'usage des engrais et des herbicides, dans les cultures et les jardins, qui déciment également les populations d'insectes.

Le soir, les bénévoles de l'association observent discrètement le bal des chauves-souris en lisière de fôret, qui s'évadent de leurs nichoirs pour dévorer les papillons de nuit : « C'est un vrai spectacle. Quand on vient ici, qu'on voit toutes ces espèces, on est fiers de ce que l'on fait », ajoute Christian Gaston.

Le plus vieux nichoir a été installé il y a 15 ans par Torcol et abrite une sittelle dont les petits viennent de quitter le nid. L'abri a été recouvert naturellement par l'écorce de l'arbre sur lequel il est fixé. © Radio France - Natacha Kadur

Si ces nichoirs aident les oiseaux à faire leur retour en ville, il leur restera encore à se méfier des chats, leurs principaux prédateurs, qui eux ne sont pas prêts de quitter leur territoire.