A Anglet, les sapins de Noël sont recyclés pour lutter contre l'érosion du littoral

A Anglet la collecte se fait près de la patinoire, dans le quartier de la Barre. Les sapins s'accumulent et les angloys sont curieux du sort réservés à leurs arbres de noël usagés. Cette année pour la première fois le recyclage des sapins va servir à lutter contre l'érosion des dunes, notamment sur la plage dite de l'Océan.

ⓘ Publicité

Des sapins usagés contre l'érosion des plages

L'érosion des dunes pose un problème récurrent depuis des années. Le sable s'accumule de façon désordonnée, "par endroit ça engraisse le littoral et par d'autres ça creuse, L'idée c'est de limiter le phénomène d'érosion. On ne peut pas l'empêcher mais on peut le réduire". Cédric Crouzille conseiller au littoral et à la conservation des plages nous explique le fonctionnement. "Les arbres sont enterrés sur un tiers de la longueur, orientés à 30 ou 40 degrés derrière les dunes, les branchages et les épines gardent le sable. Les sapins agissent ainsi comme des tamis ou des râteaux géants !"

Dunes de la plage de l'Océan, à côté de la promenade Méniboure © Radio France - Alexandre Mottot

Les angloys ravis de participer à cette démarche

La plage dites de l'océan fait office de plage test pour cette première dans le département des Pyrénées Atlantiques et les usagers sont ravis de participer à une démarche écologique tout en faisant de la place dans le salon. Marie Pierre par exemple apprécie la démarche et n'a pas hésité à batailler pour faire rentrer son arbre de noël dans sa voiture. Marie et Baptiste, angloys eux-aussi, estiment naturelle la démarche de recyclage, 'Si ça peut servir c'est bien' avancent ils ''c'est une petite pierre à l'édifice !'.

Cédric Crouzille saisit la balle au vol et compare la démarche à celle du colibri, métaphore connue de la contribution modeste devenue massive si elle est répétée massivement. Il vante le geste écologique de l'intiatiative. Jean Pierre un angloy est venu lui aussi avec un sapin touffu dans les bras et assure qu'il viendra voir le résultat sur la plage. Il sera même curieux de retrouver son arbre en particulier. Cédric Crouzille raconte alors que certains usagers ont accroché des étiquettes sur les arbres de Noël livrés au recyclage, histoire de les reconnaître plus tard.

Un bilan sera fait à partir du mois d'octobre prochain, afin de mesurer les premiers résultats de cette démarche et décider ensuite de reconduire l'expérience.

Collecte de sapins usagers à Anglet © Radio France - Alexandre Mottot

Où déposer son sapin au Pays basque ?

A partir du 3 janvier 2023, Bayonne propose trois points de collecte dans la ville, Les arbres seront broyés et vous pouvez même repartir avec votre arbre réduit en compost vous pailler vos plantes et vos arbustes.

A Biarritz des points de collecte accueillent vos arbres de Noël jusqu'au 18 janvier, comme par exemple les Halles, (à l’angle de l’avenue Jaulerry et de la rue Victor Hugo), place Kléber ou place Saint Charles, ou même le parking en face de Victor Duruy ou encore au parking de la plage de la Milady. Le ramassage sera effectué par le service de la propreté urbaine.

A Saint Jean de Luz rendez vous pour la collecte place Ramiro Arrue ou place des basques jusqu’au vendredi 15 janvier 2023.

Plus au sud à Hendaye, les services municipaux viendront chercher les arbres de Noël à domicile le 12 janvier 2023, il suffit de réserver aux ateliers municipaux par téléphone au 05 59 48 23 22. Partout ailleurs, comme par exemple à Saint Jean Pied de Port, l'autre option c'est de déposer son sapin dans l'une des 25 déchèteries du Pays Basque.