À Annecy, 570 logements sont désormais chauffés et climatisés avec l’eau du lac

À Annecy (Haute-Savoie), plus de 570 logements sont chauffés et climatisés avec l’eau du lac.

La boucle est enfin bouclée ! Après plusieurs mois de retard et un coût qui a explosé (10 millions d’euros dont 1,7 million financé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), le nouveau système de chauffage du quartier des Trésums, à Annecy, est entré en service le 7 avril dernier et il a été inauguré en grande pompe, ce jeudi, en présence des élus et des responsables du groupe IDEX, le concepteur du projet.

450 mètres de tuyaux dans le lac

Caché sous terre et totalement invisible, ce système utilise l’eau du lac pour chauffer et refroidir les 570 logements et l’hôtel du quartier des Trésums. Il servira également à la futur piscine des Marquisats, quand celle-ci sera construite (pas avant fin 2025). "Ce réseau fait 2,5km de long avec 450 mètres de tuyaux immergés dans le lac", a expliqué l’un des responsables d’IDEX. "L’eau est prélevée à 20 mètres de profondeur, poursuit Jérémie Neveu. C’est là où la température est la plus stable toute l’année, environ 7°C."

L’eau alimente ensuite trois pompes à chaleurs. "Le principe est de se servir de l’énergie gratuite et disponible du lac", a détaillé la directrice régionale d’Idex. L’échange de calories permet de fournir aux logements "une eau chauffée à 65°C" précise Dorothée Oliver. Tout se fait en circuit fermé et l’eau retourne dans le lac sans avoir été altérée. Il y a juste une différence de 5 degrés en moins avec la température à laquelle elle a été prélevée mais cela n'a, selon IDEX, aucune conséquence sur le milieu aquatique et le milliard de mètres cubes du lac.

Une partie de la boucle d'eau chaude installée à Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Moins de rejets de CO2

Avec cette boucle d’eau, il faut trois fois moins d’électricité pour chauffer et quinze fois moins pour climatiser. Ce sont aussi, chaque année, 2.600 tonnes de CO2 qui ne partiront pas dans l’atmosphère soit l’équivalent des rejets de 2.600 vols entre Paris et New York évités. "C’est un projet qui nous permet de mettre en œuvre des solutions d’énergie bas carbone et qui répond au défi climatique", s’est félicité, François Astorg, le maire d’Annecy.

