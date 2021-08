À Antibes, Biot et La Colle-sur-Loup, il faut laisser couler l'eau deux minutes avant de la boire

La consommation d'eau potable n'est pas interdite, mais il est conseillé de la laisser s'écouler deux minutes avant de l'utiliser, sur les communes d’Antibes, Biot et La Colle-sur-Loup. En cause, la présence de plomb et de nickel dans les canalisations.