A Ballan-Miré, les coiffeuses collectent et recyclent les cheveux coupés

Tout ou presque se recycle aujourd'hui, alors pourquoi pas les cheveux ? Depuis début avril, les sept salons de coiffure de Ballan-Miré ne jettent plus à la poubelle les cheveux coupés de leurs clients. Ils les collectent pour qu'ils aient ensuite une deuxième vie.

Près de 450 kilos de cheveux par an

Peggy Baudu, gérante du salon Intermède, a tout de suite adhéré au projet : "Ça ne prend pas de temps et on fait quelque chose pour cette planète. Les cheveux, on les jette sinon". Les poubelles d'ordures ménagères étaient ainsi bien remplies. Le salon coupe une soixantaine de kilos de cheveux par an, ce qui fait près de 450 kilos pour toute la ville de Ballan.

Autant de cheveux qui peuvent être valorisés. Cécile Donoro, coiffeuse au Salon de Cécile, est l'investigatrice du projet. Déjà dans une démarche écologique dans son salon, elle cherche une nouvelle manière de recycler les mèches coupées, et trouve, avec l'aide de la mairie, la start-up française Capillum. L'entreprise met à disposition des bornes et sacs de 100 litres (soit 5 à 6 kilos de cheveux) et organise leurs collectes.

Les cheveux coupés sont stockés dans des sacs de 100 litres, dans des bornes, avant d'être recyclés. © Radio France - Chloé Martin

Trois filières de recyclage

Les cheveux vont ensuite être transformés dans trois différentes filières : la dépollution des eaux, la recherche médicale et l'agriculture. "On dépollue les eaux. On fait un système de petites chaussettes qu'on remplit de cheveux et qu'on pose à la surface des mers ou des rivières. Le cheveu peut absorber jusqu'à huit fois sa taille", explique Cécile Donoro. "On récupère aussi la kératine pour cicatriser plus vite les grands brûlés à l'hôpital. Et troisième usage, on s'en sert pour garder l'humidité dans les sols. Ça évite de trop arroser".

Des coiffeuses fédérées autour d'un même projet

Mais tout cela n'est pas gratuit. Chaque salon de coiffure paie un abonnement annuel de 99 €. Pour la première année, la municipalité s'est engagée à en payer la moitié. "Ça ne nous revient qu'à 4 € par mois, ce n'est pas grand chose", souffle Peggy Baudu.

"Nous avons trouvé l'idée intéressante, pleine de bons sens, citoyenne et respectant l'environnement", soutient Ludovic Desnoux, délégué municipal, en charge de l'économie locale. "Ce qui nous plaît dans ce projet, c'est d'avoir su fédérer l'ensemble des coiffeuses au service de l'environnement, autour d'un projet utile aux Ballanais et Ballanaises". La ville de Ballan espère bien inspirer d'autres communes. Actuellement, seulement 16 salons de coiffure d'Indre-et-Loire recyclent leurs cheveux coupés avec l'entreprise Capillum.