À Barbentane les sangliers se retrouvent en ville à cause de l'incendie de la Montagnette

Les panneaux triangulaires jaunes sont visibles aux différentes entrées de la ville de Barbentane, sur la route de Boulbon et celle de Graveson. Dessus on peut y lire : "Traversées fréquentes de sangliers suite à l'incendie de la Montagnette". Le 14 juillet 2022, la Montagnette avait pris feu. La moitié du territoire de la commune a été ravagé par les flammes, 1500 hectares partis en fumée.

ⓘ Publicité

Un peu plus d'un an après, une des conséquences imprévues de cet incendie c'est la migration des sangliers qui vivaient dans le massif vers la ville. "Ils ne sont pas plus mais ils viennent de plus en plus sur la route" explique Jean-Christophe Daudet le maire de Barbentane. Malgré les 10 battues autorisées depuis septembre dernier par le préfet et les 40 sangliers tués, le phénomène continue.

Le problème principale que causent les sangliers n'est pas tant pour les cultures : peu d'agriculteurs ou de maraîchers se sont plaint. C'est plutôt pour la sécurité des automobilistes. La plupart des routes de Barbentane et des alentours sont de grandes lignes droites, théoriquement limitées à 50 ou 80 km/h, mais sur lesquelles les automobilistes sont souvent en excès. Et à cette vitesse "il vaut mieux prendre une souris qu'un sanglier" en rit Henry un habitant de Barbentane. Blague à part, il aimerait bien que les panneaux "attention aux sangliers" fassent ralentir les automobilistes aux abords de son domicile.