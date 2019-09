A Bélâbre, une opération pour valoriser les déchets verts

Valorisons nos déchets verts, c'est le nom d'une opération menée par CPIE Brenne Berry et le SYMCTOM Le Blanc. Le principe : mettre à disposition un broyeur de branchages aux habitants. Il était à Bélâbre ce samedi 28 septembre.

La CPIE Brenne Berry et le SYMCTOM Le Blanc s'associent pour sensibiliser la population

Bélâbre, France

Gérer ses déchets verts peut être un véritable casse-tête pour qui ne sait pas quoi en faire. Beaucoup se tournent vers les déchetteries et peu savent que ces déchets peuvent nous servir au jardin.

C'est pour sensibiliser à cette problématique que la CPIE Brenne Berry et le SYNCTOM (Syndicat Mixte Collecte Traitement Ordures Ménagères) Le Blanc mènent une opération "Valorisons nos déchets verts". Le principe : dans plusieurs communes, mettre à disposition un broyeur aux habitants et les sensibiliser à cette problématique. Damien Deschamps, du SYNCTOM, anime cette opération : "les branchages servent à pailler nos jardins, ils peuvent servir aussi à protéger notre potager pendant la période hivernale."

Le compost, un allier pour le jardin

A côté, Brune Fichet de la CPIE, tient un stand dédié au compost. "On ne sait pas assez tout ce qu'on peut mettre dans le compost, il y a les déchets organiques mais aussi le sopalin et le carton !"

Un stand de compost est aussi présent pour expliquer le procédé © Radio France - Elodie Rabelle

Le but : jardiner autrement et ainsi être plus respectueux de l'environnement.

D'autres opérations sont prévues le 5 octobre à Nuret-le-Ferron (près de Saint-Gauthier) et le 30 novembre à Mauvières.