A Belfort, DKM Experts recrute en urgence pour faire face à l'explosion de son activité "nids de guêpes"

Plus 300 % d'activité par rapport à l'été dernier. Les techniciens de DKM Experts Nord-Franche-Comté (lutte contre les nuisibles) ne savent plus ou donner de la tête. Avec la clémence du dernier hiver, les guêpes comme d'autres nuisibles prolifèrent. A tel point qu'il faut embaucher.

C'est le fléau de cet été. Les nids de guêpes prolifèrent depuis quelques semaines, au grand dam des propriétaires de maisons. En revanche, les sociétés spécialisées se frottent les mains.

Un 2ème technicien vient d'être recruté. DKM Nord-Franche-Comté en recherche un troisième

Pour DKM Experts à Belfort, franchise spécialisée dans la destruction des nuisibles, l'activité "nids de guêpes" a flambé de 300 % cet été par rapport à l'été dernier. A tel point que l'entreprise vient de recruter un deuxième technicien. Et lance un appel pour un troisième recrutement d'urgence.

Neutralisation d'un nid en rez de toiture © Radio France - Christophe Beck

En cause, les hivers particulièrement cléments que nous connaissons actuellement ne permettent pas d'éradiquer ces colonies d'insectes. Du coup, les nids de guêpes sont légions.

"Depuis un mois et demi, on ne fait que ça. des guêpes, des guêpes, des guêpes. On a quasiment 300 % d'activité en plus. Vu qu'il ne fait plus froid en hiver, y a tout qui prolifère. Les frelons devraient suivre bientôt" explique Emilio Garcia, technicien qui a repris la gérance de DKM Experts pour le Nord-Franche-Comté. "Un hiver avec moins dix degrés pendant au moins cinq jours, ça diminue de 40% l'activité nuisibles".

Un vieux nid encore colonisé qu'il vaut mieux enlever © Radio France - Christophe Beck

En cas de de suspicion, mieux vaut ne pas intervenir soi-même, ça peut être dangereux. "Avec un nid de guêpes, comme celui d'Issans, avant intervention, on voit cinq ou six insectes sortir. Mais lorsque je vais l'enlever, on va se retrouver avec 300 ou 400 guêpes. Donc, mieux vaut ne pas prendre de risques inutiles". Aujourd'hui, les pompiers ne réalisent plus cette intervention. Il faut donc se tourner vers les sociétés spécialisées, comme DKM Experts.

Emilio Garcia a enfilé son équipement © Radio France - Christophe Beck

Emilio Garcia fait un bilan complet après intervention © Radio France - Christophe Beck

Pour faire face à cette activités exponentielle, DKM Experts Nord-Franche-Comté recrute un 3ème technicien. Pour toute candidature, vous pouvez appeler le : 03 69 19 84 48