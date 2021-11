A Béthune, les camions-poubelles vont rouler à l'huile de friture

L'agglomération de Béthune-Bruay fait déjà rouler deux de ses camions de collecte de déchets avec de l'huile de friture collectée localement et traitée. A terme, ça concernera les 78 camions de l'agglo.

Voilà enfin une bonne excuse pour manger des frites en se donnant bonne conscience : manger des frites peut se révéler bon pour l'environnement! La communauté d'agglomération de Béthune-Bruay se met au B100, comprenez un biocarburant issu à 100% d'huiles alimentaires transformées pour faire rouler deux de ses camions de collecte des déchets. A terme, ce sont les 78 camions de la flotte de l'agglo qui seront concernés. L'agglomération expérimentait déjà le B30 depuis 2019, un carburant composé à 30% d'huile de friture traitée et à 70% de gasoil. Elle va cette fois plus loin avec ce nouveau biocarburant qui permet de réduire de 93% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gasoil.

C'est la société nordiste Gecco, basée à Avelin, près de Lille, spécialisée dans les biocarburants, qui a remporté l'appel d'offres pour ce marché: c'est elle qui s'occupe de la collecte et du traitement des huiles. Elle récupère l'huile usagée auprès des professionnels, tels que la friterie Chez Pépito à Béthune ou encore de l'usine McCain. Elle dispose chez eux des fûts et convient d'une fréquence de passage avec le professionnel pour venir le rechercher rempli. C'est elle aussi qui collecte les bouteilles d'huile déposées par les particuliers dans les 11 déchèteries de l'agglomération. Toute l'huile est ensuite traitée sur le site de Gecco à Avelin selon un procédé expliqué par Arnaud Millares, le président de Gecco: "Les huiles sont filtrées, on sépare toutes les impuretés, l'eau, les particules fines pour obtenir des huiles purifiées qu'on peut ensuite transformer en biocarburant". Un procédé 100% écologique, selon Arnaud Millares.

Pour le moment, seuls une vingtaine de professionnels fournissent leurs huiles usagées pour ce biocarburant, notamment la friterie emblématique Chez Pépito © Radio France - Odile Senellart

Rouler avec ce biocarburant permet de réduire de 93% les émissions de gaz à effets de serre par rapport au gasoil. L'enjeu est de taille pour les 78 camions-bennes de la communauté d'agglo qui parcourent chaque année 1.700.000 kilomètres et consomment plus d'un million de litres de carburant. "Notre volonté, explique Olivier Gacquerre, maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, c'est de montrer l'exemple. C'est notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique".

Quel coût financier?

Ce biocarburant coûte environ 1,30€ le litre. Selon le maire de Béthune, rouler avec ce nouveau biocarburant ne coûte pas plus cher à l'agglo . Il coûte aujourd'hui environ 1,30€ le litre. D'abord parce qu'il n'est pas nécessaire de renouveler la flotte de camions: il suffit de changer le filtre pour qu'ils puissent rouler avec cette huile de friture traitée. Ensuite parce que cela évite aussi à l'agglomération d'avoir à payer le coût du traitement des huiles usagées déposées en déchetterie. Et puis cela permet aussi à l'agglomération de garder la maîtrise du coût du carburant, à l'heure où les prix à la pompe s'envolent partout en France.

Un appel lancé aux particuliers et aux professionnels

Pour le moment, seuls deux des 78 camions-poubelles de l'agglo roulent avec ce B100. A terme, ce sont les 78 camions qui devraient y passer. Mais pour cela, il va falloir que la collecte monte en puissance: à ce jour, seuls une vingtaine de professionnels du territoire de l'agglo participent à cette collecte. Pierre-Emmanuel Gibson, le conseiller de l'agglo en charge des déchets lance donc un appel aux professionnels et aux particuliers: "Mettez vos huiles usagées dans des bouteilles en plastique et allez les porter en déchetterie." Aujourd'hui, seulement quelques centaines de litres sont produits par mois. A terme, c'est un million de litres qu'il faudra produire chaque année pour faire rouler les 78 bus.