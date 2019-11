A Beuvry (62), 650 foyers restent privés d'eau potable après une pollution d'origine fécale

L'eau n'est plus potable à Beuvry après une pollution aux matières fécales

Beuvry, France

C'est un traitement de choc qui a été appliqué ces derniers jours à une partie du réseau de distribution d'eau de Beuvry : une chloration et un curage. Une méthode qui semble porter ses fruits mais qui reste insuffisante pour que l'ARS (Agence Régionale de Santé) lève tout doute sur les risques sanitaires éventuels explique Emilie Tirache, la directrice générale des services du SIADEBP (syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable du Bas Pays) : "on est encore dans le principe de précaution tant qu'il n'y aura pas eu plusieurs analyses conformes".

Interdit de boire, les douches tolérées

Les restrictions d'usage et de consommation d'eau sont donc maintenues : il est déconseillé de boire de l'eau, de se laver les dents avec, de l'utiliser pour cuisiner (faire cuire des pâtes ou du riz). Seules les douches peuvent être prises à l'exception des femmes enceintes, des bébés de moins de 6 mois et des personnes malades. En attendant, des distributions d'eau quotidiennes sont organisées dans la commune avec 3 bouteilles d'eau par jour et par personne; d'autres bouteilles peuvent être rajoutées s'il y a des animaux, des femmes enceintes, des enfants en bas âge à la maison.

Une pollution liée à une mauvaise manipulation ?

Il reste maintenant à déterminer l'origine de cette pollution. des enquêteurs du syndicat des eaux inspectent les installations, font du porte-à-porte et il y a une hypothèse qui se dégage compte tenu du type de bactérie retrouvée dans l'eau : l'escherichia coli ou E. coli. Emilie Tirache, du SIADEBP :

On a de fortes présomptions que ce soit un hydrocureur

Un hydrocureur, c'est un engin utilisé pour vidanger les fosses septiques ou nettoyer les canalisations. "Il serait branché illicitement sur un poteau incendie près de la station d'épuration. On peut imaginer que la station était fermée et que le chauffeur de l'engin se soit branché pour remplir sa cuve et au lieu de se mettre en aspiration, il se soit mis en poussée". Les résidus de matière fécale se seraient alors disséminés dans le réseau d'eau potable. De nouvelles analyses seront réalisés ce lundi, il faudra alors attendre 48 heures pour avoir les résultats. Pas de retour à la normale attendu avant mercredi, sans doute, à Beuvry.