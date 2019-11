A Bordeaux, on éradique le plastique des commandes publiques

Bordeaux, France

Fini les bouteilles, les stylos ou les contenants alimentaires en plastique à Bordeaux. La ville intensifie sa chasse aux plastiques à usage unique. Anne Walryck, l'adjointe au maire de Bordeaux en charge du défi climatique et de la transition écologique a détaillé ce mardi matin sur France Bleu Gironde les mesures prises par la municipalité pour aller plus vite et plus loin que la loi. Les changements passeront par une exemplarité de la municipalité, en bannissant par exemple le plastique de toutes les commandes publiques.