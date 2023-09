À Bouguenais, l'usine de bitume Colas entame des travaux pour réduire les odeurs

Une première victoire pour la Ville de Bouguenais et les riverains . L'usine de BTP Colas, qui fabrique des enrobés, s'est engagée à commencer des travaux de modernisation pour réduire les odeurs. On a désormais une idée de la date, ils devraient s'étaler entre novembre 2023 et avril 2024, selon ce qui a été décidé lors du comité de suivi de la centrale, tenu en juin dernier.

"J'irais mieux quand les travaux commenceront" - Sandra Impériale, maire de Bouguenais

Un soulagement pour Sandra Impériale, la maire divers droite de Bouguenais, qui attend encore des actes de la part de l'usine : "J'avoue que quand les travaux commenceront, j'irai mieux, mais qu'au bout de six mois, s'il y a effectivement moins de nuisances olfactives, j'irai encore mieux. Je ne crie pas victoire tant qu'il n'y a pas cette nuisance olfactive qui baisse, et sans qu'il y ait un suivi régulier de la part des cabinets environnementaux pour mesurer les nuisances. C'est toujours très compliqué de mesurer ce genre de choses. Je resterai quand même vigilante. Hormis les nuisances olfactives, il peut toujours y avoir des rejets qui peuvent être dangereux pour la santé, qui ne se voient pas et ne se sentent pas, et qui sont surtout difficilement mesurables".

L'association "Stop Bitume" était également présente à la réunion. Hormis Bouguenais, plusieurs autres communes sont gênées par les fortes odeurs : La Gilarderie, Rolly, La Ville-au-Denis et Croix-Jeannette. Il y a quelques mois, la municipalité avait engagé un avocat spécialiste en droit de l'environnement pour tenter de régler le problème. Un autre comité se tiendra en octobre prochain, en présence de la mairie, des riverains concernés et des représentants de l'usine.