Isère : à Bourgoin-Jallieu, ils multiplient les opérations de ramassage des déchets en plein nature

Ce 19 septembre, c'est le World Clean Up Day, autrement dit en français la journée mondiale du nettoyage. Avec des opérations de ramassages des déchets un peu partout en France. En Isère, ce samedi, une est prévue à Voiron (rdv à 8h, place des Arcades), à Bourgoin-Jallieu (rdv à 9h, au stade de rugby), à Moirans (rdv à midi route de Moirans) ou encore à L'Isle-d'Abeau (rdv à l'aire du Gua à 9h). Ces événements sont organisés par des associations, des magasins, des collectivités.

A Bourgoin-Jallieu, depuis 3 mois, Christophe Peix, garde-pêche de 52 ans, et Mélanie Petitdemange, 26 ans organisent des opérations du même type. Ils ne se connaissaient pas pourtant il y a encore quelques mois, mais c'est via Facebook qu'ils se sont "rencontrés. Ils souhaitent mettre en place une sortie collective et ils ont donc décidé d'unir leurs forces.

Des déchets en tout genre et même le cadavre d'une chèvre sous les détritus

Ils ont ainsi organisé 5 sorties depuis mi-juin. Aidés à chaque fois d'une dizaine de particuliers, ils ont ramassé environ 3 tonnes de déchets. Et ce qu'ils récupèrent est très varié : ça va de la canette de soda, à la bouteille en verre, en plastique, au jouet, au matelas, en passant par le vieux moteur de voiture, les pneus... "Si on était rémunéré au poids des déchets que l'on ramasse, je pense qu'on pourrait avoir un salaire par jour", préfère en sourire Mélanie.

Christophe et elle souhaitent remercier les agents des services techniques de la commune qui a chaque fois se chargent ensuite de retirer les énormes tas de déchets.

Une partie des déchets ramassés dans la Bourbre ce 12 septembre. - Mélanie Petitdemange

L'espoir que certains changeront de comportement

N'est-ce pas décourageant de constater que quelques jours à peine après leur passage, de nouveaux déchets ont fait leur apparition ? Pour eux, c'est non. "Si nous, on ne le fait pas, il y a peut-être personne qui le fera (...) Même si c'est le bazar des autres. Le but c'est de sensibiliser pour que les gens qui salissent et polluent comprennent. On voit tout ce qu'on a ramassé et on se dit que ça ne va pas finir dans l'eau, ni dans les rivières, ni dans les mers, ni sous la terre ou ingérer par un canard", explique Mélanie.

Christophe, lui, le dit _"je ne lâcherai pas l'affaire".Une promesse faite à son garçon de 10 ans, Nathan, à qui il veut montrer qu'il ne laissera pas faire. "Ces gens peut-être qu'un jour ils vont se dire "j'ai fait du mal. Je vais faire différemment et j'irai en déchetterie"."_

Pour cette journée mondiale du nettoyage, le duo, qui ne veut pas se constituer en association pour garder sa liberté, n'organise rien. Pas forcément disponibles ce jour-là et une "journée par an, c'est trop peu" affirment-ils. "On le fait avant, on le fera après", indique Christophe Peix. Tous deux sont sollicités par d'autres particuliers aux alentours : sur le secteur de Paladru, L'Isle-d'Abeau et même plus loin, en Ardèche.

Nettoyer la nature et faire découvrir ses trésors

Nettoyer la nature, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour eux. Ils veulent aussi sensibiliser aux espèces sauvages. "Tout est lié. Un déchet, on le sait, il finit dans l'eau. Il impacte la faune et la flore. L'animal, le végétal, les déchets sont liés malheureusement. Le déchet est un nuisible", souligne Christophe Peix.

Ainsi, ce mercredi, ils ont proposé une balade découverte sur le site de l'étang de Gôle sur le secteur de l'Isle Crémieu. Leur petit groupe a ainsi pu observer des buses, un petit faucon, trois hérons pourpres, des grenouilles, des libellules, etc. D'autres sorties du genre sont prévues.

Ce mercredi 16 septembre, première sortie organisée gratuitement à l'étang de Gôle. - Mélanie Petitdemange

>>> Le groupe Facebook s’appelle Prévention Protection Photographie des Animaux Sauvages