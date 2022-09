À Bréchaumont (Haut-Rhin) un radar pour étudier les migrations des oiseaux 24 heures sur 24

Installé depuis un an à Bréchaumont (Haut-Rhin), un radar permettant d'analyser les migrations des oiseaux est inauguré lundi 19 septembre. Piloté et financé en partie par la fédération des chasseurs du Grand-Est, l'outil ne suscite pas l'enthousiasme des associations de protection des oiseaux.

L'inauguration du radar par la fédération des chasseurs et le président de la région Grand-Est à Bréchaumont (Haut-Rhin) le 19 septembre

C'est un nouvel outil censé améliorer le comptage des oiseaux migrateurs. Lundi 19 septembre, la Fédération des chasseurs du Grand-Est inaugurait un radar ornithologique à Bréchaumont, au sud-est de Mulhouse. Ce nouvel outil fonctionne déjà depuis un an et assure les comptages 24 heures sur 24 là où les opérations organisées par les associations de protections des oiseaux sont ponctuelles.

Un comptage exhaustif... mais imprécis

"Ce nouveau radar capte tous les oiseaux. Il fonctionne la nuit, là où se fait la moitié des migrations", explique le président de la fédération des chasseurs du Grand est Bruno Heckenbenner. "Le radar permet aussi voir les oiseaux qui volent à 800, 900 mètres d'altitude, comme les pigeons ramiers. Ce n'est pas une concurrence avec les comptages humains, c'est complémentaire."

Ce radar, déjà testé en Suisse, est le septième installé en France et le premier installé dans le Grand-Est. Mais selon Yves Muller, président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), ses études ne sont pas assez précises. "Ce qui nous intéresse c'est de savoir quelles sont les espèces qui migrent. Le radar n'est pas assez précis pour savoir si on parle d'une mésange bleue ou une mésange charborinnière, d'un milan noir ou d'un milan royal par exemple. Les données ne sont pas assez précises pour faire avancer la connaissance."

Une subvention de 100.000 euros

"Ça va venir, nos scientifiques y travaillent", assure Bruno Heckenbenner conscient de la faiblesse du dispositif à ce sujet. "C'est l'intelligence artificielle qui reconnait les "écosignatures" des oiseaux. Le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle progresse. Un système de caméra devrait également être mis en place."

Mais pour Yves Muller, les comptages réalisés par des bénévoles de la LPO chaque année, permettaient déjà de mesure l'évolution des populations migratrices. "On a constaté une diminution importante ces dernières années. On pense à plusieurs hypothèses, sur la dégradation des espèces ou encore sur l'évolution de leur comportement à cause du réchauffement climatique, qui peut changer leurs habitudes de migration".

Sans vouloir critiquer ouvertement la décision de la région Grand-Est d'accorder une subvention de 100.000 €(sur 190.000) à cette technologie, il admet à demi-mots qu'elle aurait pu être dirigée vers d'autres outils plus efficaces pour la préservation des oiseaux.

Le président des chasseurs du Grand-Est estime lui que les données captées par le radar sont "super importantes". "On nous demande des données, on en produit. Elles serviront à tout le monde", martèle Bruno Heckenbenner. Il rappelle que les 90.000 euros investis représente un montant très élevé à l'échelle de sa fédération.