À Bréhal, des mésanges pour lutter contre l'invasion des chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires aiment particulièrement les conifères, alors à Bréhal, on voit souvent cet insecte. Sur la commune, se trouve la station balnéaire de Saint-Martin-de-Bréhal qui compte beaucoup de pins, la chenille s'y est donc répandue. Très urticante, pour l'Homme comme pour l'animal, le petit insecte peut vite devenir très pénible. La municipalité de Bréhal a désormais recours à des mésanges pour lutter contre cette invasion.

Un prédateur naturel : les mésanges

Les mésanges peuvent manger 300 à 500 chenilles par jour.

Avant de faire venir des mésanges, les services techniques de la ville avaient tenté une autre solution : des collerettes autour des arbres pour piéger les chenilles. "Mais c'était un gros travail," explique Jean-Charles Bossard, conseiller municipal en charge de la communication, "il faut renouveler ces collerettes, il faut surveiller..." Depuis deux ans, les services techniques ont donc adoptéune méthode naturelle en ayant recours au prédateur naturel de la chenille processionnaire : la mésange."Une mésange peut manger entre 300 et 500 chenilles par jour, avec une capacité de prospection de 800 arbres par jour," explique l'élu. L'oiseau est donc redoutable pour le petit insecte. Au-delà de son fort appétit, la mésange a un autre avantage : elle peut aller en hauteur dans les arbres, bien plus qu'un piège qui devrait être posé.

La méthode demande tout de même de la patience avant d'être efficace. Pour attirer les mésanges, la ville a posé une quarantaine de nichoirs l'année dernière. "Là, on a entre 5 et 10 couples de mésanges qui sont arrivé," indique Jean-Charles Bossard, "mais c'est normal, il faut plusieurs années." Les nichoirs ont été fabriqués à Granville, par un atelier d'insertion. La municipalité est aujourd'hui confiante et de nouveaux couples de ces petits oiseaux devraient arriver pour limiter la propagation des chenilles processionnaires.