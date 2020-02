"On part, on éteint! Des magasins restés allumés tagués à Brest par Youth For Climate

"On part, on éteint!" Dans plusieurs villes de France,Youth For Climate a tagué des vitrines de magasins restés allumés, alors que l'extinction des enseignes est obligatoire en France entre 1h et 7h du matin. A Brest, une dizaine de magasins ont été taggés rue Jean Jaures.