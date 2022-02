A Brest, le sommet mondial de l'océan va perturber l'accès aux Capucins

"L’accès aux espaces publics des Ateliers des Capucins sera perturbé du 3 au 11 février", annonce Brest Métropole ce mercredi dans un communiqué. Dès ce jeudi débutent en effet les opérations de montage des espaces qui accueilleront les ateliers et le forum du One Ocean Summit du 9 au 11 février.

Les modalités d'accès aux Capucins

La place des Machines est fermée au public dès ce jeudi. Jusqu'à dimanche inclus, la plupart des commerces et services resteront accessibles, comme la médiathèque François Mitterrand et Climb Up (par l'extérieur), Illucity ou En Bières Inconnues. Seuls 70.8 et les Curiosités de Dialogues baisseront le rideau.

Dès lundi 7 février, les Ateliers des Capucins seront fermés, à l’exception de Climb Up et de La Fabrik 1801, que l'on pourra rejoindre par l’extérieur.

Du mardi 8 février au vendredi 11 février inclus, comme pour les réunions des ministres européens en janvier, le site sera entièrement privatisé. Le parking souterrain sera fermé, et le téléphérique ne sera pas en service. La métropole rappelle aux usagers de la médiathèque François Mitterrand Les Capucins qu’il est possible de rendre les objets culturels empruntés dans les autres médiathèques de quartiers.

Le démontage des installations ne devrait pas avoir d'impact sur l'activité des Ateliers des Capucins, dont la réouverture est prévue le samedi 12 février à 10h.