À Cannes, en été, on entretient les vallons en prévision des orages de l'automne

En été, on entretient les vallons cannois en prévision d'orages à l'automne. Le risque inondation à Cannes est bien réel : les épisodes meurtriers de 2015 et les inondations de 2019 ont laissé des stigmates dans les mémoires. La mairie et ses services techniques les entretiennent mais c'est aussi une obligation des propriétaires qui ont à proximité directe de leurs terrains des vallons.

Ils ne peuvent être verbalisés, mais si la mairie débroussaille à leur place, les agents des services techniques envoient ensuite la facture aux propriétaires concernés. 80% des vallons se trouvent sur des terrains de propriétaires et 3.500 courriers ont été envoyés aux propriétaires pour leur rappeler leurs obligations.

Les "barrages de castors" qu'il faut éviter

David Lisnard, le maire de Cannes, insiste sur cet entretien régulier des vallons : "À chaque orage ces cours d'eau peuvent en moins de trois minutes se transformer en torrent". Il poursuit : "Si les vallons ne sont pas entretenus, des embâcles se forment, un peu comme des barrage de castors, qui sous la pression de l'eau cèdent et la vague peut s'avérer dévastatrice".

Quelque 310.000 mètres carrés de vallons ont été entretenus par les services de la ville depuis le début de l'année. Un plan de prévention des risques d'inondations court jusqu'en 2040 : une enveloppe de 150 millions d'euros environ portée par la municipalité et l'agglomération Cannes-Lérins.

