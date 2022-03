A Cannes, le recyclage intelligent des déchets ménagers pour produire du gaz vert

Comment valoriser les déchets alimentaires? L'agglomération Cannes Lerins a peut-être trouvé la solution. Depuis 6 mois, trente foyers cannois du quartier du Petit Juas ont accepté d'expérimenter ces bornes d'un nouveau genre et d'optimiser le recyclage.

Le compost du futur

Fini le compost à l'ancienne, ces nouvelles bornes sont autosuffisantes grâce à l’énergie solaire, ça tombe plutôt bien, les bornes sont connectées et un système de mesure du poids donne des renseignements en temps réel pour cette matière vivante, comme la pesée individuelle des déchets ou la fréquence des dépôts.

Ce nouvel âge du recyclage va permettre à l’Agglomération Cannes Lérins de produire son propre gaz vert en toute autonomie.

"Les biodéchets c'est un tiers de nos poubelles" dit le maire David Lisnard C’est pourquoi il est nécessaire qu’à terme, chaque foyer puisse être en capacité de les trier, pour qu’ils puissent être valorisés, plutôt que jetés."

Ce dispositif a pour objectif de mieux comprendre les habitudes en matière de tri des déchets alimentaires, afin que les habitants du bassin cannois puisse avoir les moyens matériels de les valoriser.

Les biodéchets transformés en biogaz pourront être utilisés pour la production de biogaz grâce au processus de méthanisation. Une tonne de biodéchets permettrait de produire en moyenne 100 m3 de biométhane, soit l’énergie nécessaire pour parcourir 1 000 km en voiture (environ 720 kWh) en plus de 800 kg de fertilisants naturels.

L’objectif est d’atteindre le « net-zéro émission » à l’horizon 2050 rappelle David Lisnard.

Le coût des bornes de compost

Pour financer ce projet de 100 000 € , le partenaires de l'agglomération, le cabinet d'étude Nomadeis a pu obtenir le soutien de l’Union européenne grâce au programme LIFE (instrument européen de financement pour l’environnement et l’action pour le climat) à hauteur de 40 000 € . Le Conseil régional apporte également sa contribution pour 25 000 € , et l’intercommunalité investit 16 600 € TTC pour assurer le service de la collecte et procéder notamment à l’achat des deux bornes. Les premières conclusions de l’étude sont attendues dès novembre 2022.