A Carhaix, une nouvelle pollution de la rivière de l'Hyères

Une nouvelle pollution de la rivière de l'Hyères en amont de Carhaix, dans le Finistère. Ce mardi soir, "un accident" a "occasionné un déversement de déjections de poulets" dans les Côtes-d'Armor, atteignant la rivière de l'Hyère. Jeudi dernier déjà, une pollution à la soude de cette même rivière avait provoqué un dysfonctionnement de la station d'épuration du Moulin Hezec.

ⓘ Publicité

Sous surveillance

Depuis cette pollution des eaux usées causée par des rejets de l'entreprise Nutri'Babig, la situation était restée sous la surveillance des services de l'État. Une hausse de la mortalité de poissons avait été observée, la pêche et la baignade avaient été interdites par la préfecture du Finistère. Après les mesures mises en place, les analyses avaient montré un retour à la normale des rejets de la station d'épuration.

Pêche et baignade interdites

Et les contrôles de l'eau n'avaient pas cessé. Depuis le déversement de déjections de poulets, "les contrôles continus effectués sur l'ensemble des prélèvements situés en aval de la pollution ont permis de confirmer que la qualité des eaux prélevées pour les réseaux d'eau potable n'a pas été impactée et que la qualité des eaux potables issues de l'Aulne est donc toujours restée conforme", indique ce mercredi la préfecture du Finistère. Par mesure de précaution, les arrêtés d'interdiction de pêche et de baignade restent en vigueur.

Enfin, la préfecture précise que "l’alimentation en eau potable des communes de Carhaix, Plounévézel, Kergloff et Poullaouen par l’usine de production d’eau du Stanger n’est pas concernée par cette pollution", "la prise d'eau" s'effectuant dans l'Aulne l'été.