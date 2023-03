A Carnon, un atelier lombricompostage pour sensibiliser au recyclage des déchets ménagers

L'entreprise Vers la Terre et l'Agglomération du Pays de l'Or organisent des sensibilisations au compost et au recyclage.

Sur le marché de Carnon (Hérault) ce samedi 25 mars, ils sont plusieurs à s'être massés devant un petit bac rectangulaire, composé de plusieurs plateaux : c'est un lombricomposteur ! Le principe est simple : "Dans le plateau du dessus, vous mettez vos biodéchets, c'est-à-dire vos épluchures de fruits, de légumes, explique Océane, ambassadrice héraultaise pour le Réseau de Compost Citoyen Occitanie, et salariée de l'entreprise Vers la Terre. Vous y ajoutez du déchet sec, c'est-à-dire des morceaux de carton d'emballages, vous mélangez le tout et les vers de terre font leur travail !"

ⓘ Publicité

Dans le premier plateau du lombricomposteur, biodéchets et morceaux de carton peuvent être déposés. © Radio France - Marie Martirossian

Ces vers de compost, qui sont placés préalablement dans le lombricomposteur, décomposent ces éléments et au bout de quelques mois, de l'engrais est fabriqué dans le plateau du dessous. "Cet engrais peut être utilisé pour les plantes d'intérieur, pour le potager, c'est écologique et économique !", sourit Océane.

Réduire de 30% ses déchets ménagers

Une solution qui a séduit Virginie, une habitante de Carnon : "C'est pratique et puis comme j'habite en appartement, je ne peux pas installer de compost classique chez moi, alors je pense que je vais en commander un." Pour les sensibles, pas de panique, rassure Océane : "C'est sans odeur et les vers de terre restent à l'intérieur du lombricomposteur !" Pour être équipé de ce type de compost, il faut se rapprocher de l'Agglomération du Pays de l'Or.

Objectif des ateliers : sensibiliser les Héraultaises et Héraultais au fonctionnement du compost. © Radio France - Marie Martirossian

Sensibiliser les passants à la pratique du compost : c'est bien l'objectif de cette opération. "En compostant, chez soi ou dans une aire de compostage partagée, on peut réduire jusqu'à 30% ses déchets ménagers, c'est bon pour la planète et pour le portefeuille", explique Fanny Allègre, ambassadrice prévention et tri des déchets pour l'Agglomération du Pays de l'Or.

Et le compost prend plutôt bien, dans l'Hérault : "On a de plus en plus de monde qui vient nous voir pour nous demander comment fonctionne un compost, ou des gens qui récupèrent leurs biodéchets et qui vont les jeter dans une aire de compostage partagée, c'est encourageant !", se réjouit Fanny Allègre. D'autant qu' à compter du 1er janvier 2024, le Code de l'Environnement prévoit le tri à la source des biodéchets pour tous . "On souhaite donc que de plus en plus de personnes sachent comment composter leurs déchets et qu'elles arrivent à s'y mettre davantage."

Les fameux vers à compost se trouvent dans le deuxième plateau du lombricomposteur. © Radio France - Marie Martirossian

La commune de Carnon compte au total 3 aires de compostage partagées et va en inaugurer une quatrième, le 6 avril prochain. Plusieurs ateliers et animations sont prévus du 24 mars au 8 avril dans les communes de l'Agglomération.