À Cassagnoles, les élus cohabitent avec des chauves-souris

Les élus de Cassagnoles, une commune héraultaise située à la frontière avec le département de l'Aude, ont eu une surprise en commençant les travaux de leur nouvelle mairie. L'équipe a découvert qu'une trentaine de chauves-souris avaient déjà élu domicile dans la maison abandonnée. Plutôt que de les chasser, les élus ont décidé de cohabiter avec ces mammifères nocturnes.

Des appartements privés dans la nouvelle mairie

Trois espaces sont dédiés aux acolytes du super-héros Batman : une pièce au rez-de-chaussée, ouverte sur l'extérieur, qui leur permet d'entrer et de sortir à n'importe quelle heure de la nuit ; une autre à l'étage, plus tempérée, idéale pour les femelles en gestation ; et une partie des combles, assez spacieuse pour que les jeunes chauves-souris puissent apprendre à voler.

"Elles ne font absolument pas de bruit, affirme Harmonie Gonzalez, maire de Cassagnoles depuis 2014. Au contraire, on a ajouté une porte isophonique pour éviter qu'elles ne soient dérangées quand il y aura du mouvement à la mairie."

Les Cassagnolais n'ont pas émis de réserves à l'encontre de ce projet. "On avait un peu peur de ça, avoue la septuagénaire. Mais comme il y a beaucoup de granges et de maisons abandonnées sur le village, la population est plutôt habituée."

Deux espèces protégées

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a épaulé l'équipe municipale. Les deux espèces de chauves-souris présentes à Cassagnoles, le petit rhinolophe et le grand rhinolophe, caractéristiques par leur museau en forme de fer à cheval, sont des espèces protégées. "Depuis l'avènement de l'agriculture intensive, leur population décline", explique Laurent Cournault, responsable Biodiversité et Natura 2000 du Parc. Les chauves-souris se nourrissent d'insectes. "Or, on a moins d'espaces qui produisent des insectes et beaucoup d'entre eux sont tués par les insecticides."

Ce sont des animaux qui ont une mauvaise réputation alors que non : ils ne sucent pas le sang et ils ne tirent pas les cheveux. La seule vraie nuisance, ce sont leurs excréments, qui sont d'ailleurs un très bon engrais - Laurent Cournault, responsable Biodiversité et Natura 2000 du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Autre facteur de disparition des chauves-souris : le développement de la spéléologie, l'exploration des grottes. "Les chauves-souris hibernent dans les grottes ou s'y reproduisent, poursuit Laurent Cournault. Si on les dérange, on risque de les épuiser. Par exemple, la femelle va sécréter des hormones de stress qui vont affaiblir son petit."

La mairie de Cassagnoles compte mettre en place une zone pour observer les chauves-souris. À terme, l'équipe municipale souhaite créer un "pôle nature" qui regroupera cet espace et la maison des abeilles, qui sensibilise sur le rôle des pollinisateurs.