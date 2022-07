À cause de la canicule et de la sécheresse, des arbres perdent leurs feuilles en plein mois de juillet

En plein mois de juillet, certains arbres perdent leurs feuilles comme en plein automne. Un phénomène qui se produit suite à la conjugaison de deux facteurs : la canicule et la sécheresse. Et qui est amené à se multiplier dans les prochaines années.

Vous l'avez peut-être constaté en forêt, ou en vous promenant en ville. Alors que nous sommes en plein été, certaines variétés d'arbres ont déjà pris des couleurs automnales, voire sont déjà toutes déplumées. Le phénomène s'explique par le fait que nous avons subi, ces dernières semaines, à la fois la canicule et la sécheresse.

La transpiration des arbres

"Les arbres, pour refroidir leur feuillage, font comme beaucoup d'organismes vivants. Ils transpirent, explique Nathalie Breda, écophysiologiste et directrice de recherche à l'INRAE, à Nancy. Cette transpiration consiste à émettre de l'eau absorbée dans le sol par des petits trous situés à la surface inférieure des feuilles. Cela permet d'abaisser la température du feuillage. Mais quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol, par manque de pluie, la transpiration est ralentie, voire stoppée pour certaines espèces. Le refroidissement du feuillage ne fonctionne plus, les feuilles brûlent, changent de couleur, et finissent par tomber."

Toutes les espèces ne sont pas égales face au phénomène. En forêt, les chênes qui ont des racines plus profondes, trouvent encore de l'eau, tandis que les tilleuls et les charmes, par exemple, perdent leurs feuilles.

Des arbres qui perdent leurs feuilles n'apportent plus de fraîcheur

Mais le problème, surtout si le phénomène tend à se répéter dans les prochaines années, c'est qu'ils perdent leur rôle de "rafraîchissement" de l'air ambiant. Un rôle très recherché en ce moment, notamment en ville, rappelle Nathalie Breda : "Ce mécanisme de refroidissement intervient par l'ombre exercée par les feuilles, et par leur transpiration. Quand elles émettent de l'eau dans l'atmosphère, elles permettent d'abaisser la température. Les conséquences de ces arrêts de fonctionnement jouent sur les deux tableaux : moins de feuilles pour produire de l'ombre, et arrêt de la transpiration."

Les chercheurs travaillent actuellement, notamment à Strasbourg, sur le sujet : "La réponse des différences espèces à ces contraintes doubles, de sécheresse et de chaleur, est importante à prendre en compte dans le choix des arbres que l'on souhaite implanter pour contribuer au refroidissement des villes", précise encore la scientifique. Outre le choix des espèces, il faut aussi s'assurer que les arbres puissent s'alimenter correctement en eau, par exemple qu'ils ne soient pas "coincés" dans des volumes de sol trop petits.