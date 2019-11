Sécheresse et canicule dans les forêts : moins de branches de sapin pour Noël à Bergheim

La tradition des branches de sapin pour décorer les maisons de Bergheim est mise à mal cette année, à cause de la canicule et de la sécheresse. Le scolyte s'est développé et a fait mourir les sapins de la forêt. La mairie va limiter la distribution aux habitants.