Pollution : l'eau d'un ruisseau de Jarny prend une coloration rouge

Le ruisseau de la Rougewald n'avait jamais si bien porté son nom. Au cours de la semaine, l'eau de ce petit cours d'eau, situé à Jarny dans le Pays-haut (Meurthe-et-Moselle), a arboré une teinte rosée inhabituelle.

La découverte a été faite ce dimanche 31 juillet à l'issue d'un vide-grenier organisé dans un quartier de la ville. "Les habitants nous ont d'abord signalé une odeur anormale, raconte Olivier Tritz, premier adjoint au maire de Jarny. Nous nous sommes alors rendus sur place avec une équipe du Syndicat intercommunal d’assainissement du Jarnisy. C'est à ce moment que nous avons constaté la teinte étrange de l'eau"

On avait plusieurs solutions pour régler le problème, mais on s'est vite rendu compte qu'aucune n'était bonne

Si le problème de l'odeur était du ressort de la SFIJ, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Jarnisy, et a rapidement été réglé, celui de la coloration de l'eau est bien plus contrariant selon l'élu. "On avait plusieurs solutions pour régler le problème, mais on s'est vite rendu compte qu'aucune n'était bonne. On pouvait utiliser le réseau d'eau potable pour diluer la pollution, mais en cette période de sécheresse, nous trouvions cela malvenu. On pouvait aussi pomper l'eau et la faire traiter en usine, mais nous craignions d'assécher encore plus le milieu aquatique."

Ce n'est pas la première fois

Bien que l'origine de cette pollution n'ait pas été clairement définie, les premières enquêtes semblent confirmer l'hypothèse d'un acte d'incivilité. D'autant plus qu'un tel incident s'était déjà produit trois semaines auparavant quand l'eau d'un lavoir avait été retrouvée souillée.

Tolérance zéro

Face à cette situation, Olivier Tritz veut afficher sa fermeté. "C'est tolérance zéro pour ce type d'incident." La Ville de Jarny a d'ailleurs porté plainte contre X auprès du commissariat de police de Jarny et compte maintenant faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. "On a créé une brigade environnement et proximité dont l'un des rôles est justement de veiller à la protection de notre environnement, poursuit l'édile jarnysien. En cas de besoin, on peut avoir recours à des sanctions."

D'après les premières analyses qui ont été menées, cette pollution n'aurait pas eu d'effet négatif sur la faune, et notamment sur les grenouilles vertes qui peuplent le ruisseau. Ce vendredi, les averses intervenues sur la commune ont permis à l'eau de reprendre sa couleur naturelle.

