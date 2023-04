À cause de la sécheresse, 19 fois moins d'oiseaux migrateurs dans les marais du Sud Vendée

Le bilan de la Ligue de protection des oiseaux confirme ce qu'on pouvait craindre : la sécheresse du printemps et de l'été dernier ont eu des conséquences importantes sur les oiseaux, notamment les migrateurs qui s'arrêtent chez nous dans les marais du sud de la Vendée. La LPO fait le point sur les 10 espaces naturels qu'elle gère en Vendée et Charente-Maritimes.

64 oiseaux par jour contre... 1.200 habituellement !

Avec des précipitations qui ont été 30% inférieures à la moyenne décennale, la situation qu'elle décrit est particulièrement grave dans la réserve naturelle de Saint-Denis du Payré près de l'Aiguillon-sur-Mer et dans le marais de la Vacherie près de Luçon. Là, le nombre d'oiseaux en migration a été 19 fois moins important que les 5 années précédentes : 1.200 en moyenne par jour contre à peine 64 en août dernier !

La Guifette noire, espèce en danger, ne s'est pas du tout reproduite alors que, les années précédentes, entre 30 et 40 couples nichaient dans le marais de la Vacherie.

"Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de milieux favorables pour l'épanouissement des oiseaux"

L'explication est évidente pour le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg : ***"*Pour bien gérer les populations d'oiseaux, il faut bien gérer le niveau d'eau. Vous avez des petits limicoles courts sur pattes : il leur faut très peu d'eau. D'autres qui vont nidifier, comme les sternes, sur des petits îlots. D'autres au contraire, qui veulent des buttes comme les goélands ou les laridés. Et à partir du moment où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de milieux favorables pour l'épanouissement des oiseaux."

Parce que moins d'eau, ça veut dire aussi moins de nourriture et plus de risque de se faire dévorer par un prédateur.