A Châlons-en-Champagne, un nouveau réseau de chaleur renouvelable sera mis en place en 2024

Cloé, un nouveau réseau de chaleur renouvelable à base de déchets ménagers optimisés, doit être installé d'ici 2024 à Châlons-en-Champagne. Il s'agit d'un projet mené par la ville de Châlons, ENGIE Solutions et la Société champenoise d'énergie.

Un chauffage renouvelable et à terme à 100% décarbonné : c'est l'objectif du nouveau projet d'énergie lancé par la ville de Châlons-en-Champagne, ENGIE Solutions et la Société Champenoise d'énergie (SCE). Ce réseau, qui sera terminé d'ici 2024, produit de l'énergie durable à partir de déchets ménagers. Il permettra aux habitants de Châlons souhaitant s'y raccorder de bénéficier d'un système de chauffage à base d'énergie renouvelable.

Les partenaires de ce projet ont signé vendredi 5 février la création de ce nouveau réseau de chaleur. "Ce projet-là est un projet exemplaire sur les plans économique, environnemental et social", se réjouit Benoist Apparu, le maire de Châlons-en-Champagne, "ce qui montre qu'il est possible de réconcilier sans difficulté l'économie et la sauvegarde de l'environnement."

Produire une énergie durable à partir de déchets ménagers

Les représentants d'ENGIE sont également fiers de l'aboutissement de ce projet, car ils estiment qu'il est urgent d'agir pour verdir l'énergie que l'on dépense pour se chauffer. "La chaleur en France représente 44% de la consommation d'énergie, donc si on veut réussir la transition énergétique de notre pays, on n'a pas le choix que d'agir sur la chaleur", explique Aurélie Lehericy, directrice générale adjointe d'ENGIE Solutions. "Les systèmes de chauffage sont aujourd'hui les plus à même de transformer une chaleur produite à base d'énergie fossile en une chaleur renouvelable."

Le coût global des travaux s'élève à 45 millions d'euros. "Si tout se passe bien dans la commercialisation, on va pouvoir réduire pour l'équivalent de 10 000 logements au moins 70% de la consommation, voire 100%", explique Cécile Prévieu, directrice générale adjointe d'ENGIE en charge des activités solutions clients, "et c'est une première en France !"

A terme, ce réseau devrait mesurer 32 kilomètres. "L'étape qui commence désormais, c'est celle de la recherche de clients qui seraient intéressés par ce système de chauffage", conclut Benoist Apparu. Ce système de chauffage devrait être accessible aux clients courant 2024.