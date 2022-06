À Chamrousse, 274 kilos de déchets ramassés lors du grand nettoyage de printemps

En montagne la neige a fondu et c'est l'heure du grand nettoyage de printemps pour les stations de ski. Après la fermeture des remontées mécaniques en 2020, les touristes ont été nombreux à venir profiter du grand air lors de la dernière saison hivernale. Mais cela veut aussi dire plus de pollution. Masques, mégots, mouchoirs, emballages plastiques… 274 kilos de déchets ont été ramassé ce jeudi 9 juin par une cinquantaine de bénévoles à Chamrousse.

Les déchets sont entassés devant la salle polyvalente avant d'être pesés © Radio France - Chloé Cenard

Équipé d'un manteau de pluie et de ses chaussures de marche, Jonathan reste motivé malgré le froid et les averses. "J'habite et je travaille ici donc c'est la moindre des choses de rendre à la montagne ce qu'elle me donne." Une quinzaine d'équipes ont été répartie dans toute la station avec quatre sacs : un pour les déchets recyclables, un pour ceux qui ne le sont pas, un pour les mégots et puis un dernier pour les masques chirurgicaux. "C'est quelque chose que les gens mettent rapidement dans leur poche donc ça peut vite tomber et surtout s'envoler", précise Sylvain de l'office de tourisme.

La station essaie de sensibiliser les visiteurs © Radio France - Chloé Cenard

Les sacs débordent de cigarettes et de masques. En tout, 1.2 kilos de mégots ont été ramassés. "Quand on sait à quel point ça pollue les eaux, c'est assez inquiétant", s'alarme Jonathan. Ce ne sont pas les seuls détritus qui remplissent les sacs. Adeline a par exemple trouvé des objets assez étonnants. "J'ai une cuillère, des couches, des serviettes hygiéniques. On se demande comment c'est arrivé là." Le prix du meilleur objet a été attribué à une culotte, perdue sur une piste.

Trier et tracer les déchets

Une fois la partie ramassage terminée, les détritus sont ensuite triés pour tenter de connaître leur origine. "L'idée c'est vraiment de savoir quels sont ces déchets, quelle est leur typologie, d'où ils viennent. Ensuite, on verra quel levier on peut avoir sur les industriels ou alors sur les restaurateurs parce qu'on retrouve beaucoup de détritus issus des repas à emporter", détaille Sophie, chargée de mission développement durable et environnement à la mairie de Chamrousse.

Deux nouvelles opérations de nettoyage sont programmées. Une dans dix jours pour s'occuper des zones qui n'ont pas pu être explorées ce jeudi 9 juin et une autre, fin août, après le passage des touristes de l'été.