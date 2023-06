À Chamrousse, "on ne fait plus la promotion du lac Achard" en raison de la surfréquentation

Flora redescend du lac Achard, sur les hauteurs de la station de Chamrousse. En ce début de semaine hors vacances scolaires, la jeune femme n’a pas croisé grand monde. "J’ai médité, je me suis baladé et j’ai regardé les chamois, les oiseaux, explique la jeune femme. La base quoi !" Pourtant, l'endroit n’est pas toujours aussi calme, comme en atteste Marie, une autre randonneuse croisée sur le sentier : "Je l'ai fait une fois le dimanche en raquette, on se marchait dessus !" La sur-fréquentation pose-t-elle problème ? "C'est difficile de dire ça parce que on y vient aussi!" lâche, lucide, la promeneuse. Plus de 60.000 passages ont été comptabilisés l'année dernière. En une journée, on a compté jusqu'à 1.500 personnes sur ce site d'altitude classé "espace naturel sensible".

Bivouac interdit

Le déconfinement, en 2020, a poussé là-haut de nombreux citadins privés d'espace et de liberté pendant plusieurs semaines. Le bivouac y était devenu courant - jusqu'à 70 tentes plantées autour du lac. Cet été-là, la maire nouvellement élue interdisait le bivouac dans le secteur du lac Achard. En 2023, l'arrêté est reconduit, et même étendu au lac de l'Infernet, en amont, sur lequel s'étaient reportée une partie de la fréquentation. Il faut dire que les bivouac s'accompagnent souvent de feux, pour lesquels certains randonneurs n'hésitent pas à sacrifier les branches des pins à crochets qui font la beauté du site... Fini le bivouac, donc. La baignade dans le lac, également, est interdite, pour préserver l'écosystème.

Le sentier du lac Achard, très creusé en raison des nombreux passages © Radio France - Lionel Cariou

Une "garde verte" fera de la prévention tout l'été pour faire respecter les règles. Le bureau des guides aussi se mobilise pour faire passer le message "zéro trace" comme le résume Olivier Draghici, accompagnateur en montagne. "On se doit d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement", résume le professionnel. Alors faudrait-il en limiter l'accès ? "Ça serait dommage, estime Olivier Draghici. Je pense qu’il faut essayer de faire confiance aux gens et multiplier les actions de sensibilisation autour du lac." L'arrêté interdisant le bivouac a permis aux sols de commencer à se reconstituer là où des feux avaient été allumés. Pour les pins à crochets, c'est une autre histoire ; il faudra des décennies.

Réaménagement de la Croix de Chamrousse

"Les promeneurs sont évidemment les bienvenus, mais il ne faut pas que l'on dépasse un certain nombre, souligne Brigitte de Bernis, maire de Chamrousse. Donc on fait la promotion d’autres lieux sur Chamrousse, mais on ne fait plus la promotion du lac Achard." Les amateurs de bivouac sont réorientés vers les lacs Robert, où l'environnement est plus minéral (il n'y a pas d'arbres, et donc pas de risques de les couper), ou vers un lac artificiel plus proche de la station. Et puis la commune a réaménagé le site de la Croix de Chamrousse pour y attirer les visiteurs, avec notamment une nouvelle passerelle himalayenne.