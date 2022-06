A Château-Gontier-sur-Mayenne, les habitants ont des idées pour rafraichir leur centre-ville

Les grosses chaleurs s'installent cette semaine en Mayenne. On attend 38 degrés samedi avec des températures ressenties autour de 43 degrés. C'est une météo presque caniculaire, précoce pour la mi-juin. Mardi soir, Elizabeth Borne en a profité pour annoncer que l'Etat aiderait les collectivités à hauteur de 500 millions d'euros pour créer des îlots de fraîcheur en ville et ainsi lutter contre l'îlot de chaleur urbain.

à lire aussi Fortes chaleurs : la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne présente son plan canicule

Abris, bancs, climatiseurs...

Il n'y avait pas grand monde sous le soleil dans les rues de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les quelques personnes qui se sont risquées à sortir sous la chaleur avaient quelques propositions pour rafraîchir les villes. C'est le cas de Marc, habitué à travailler dehors et à supporter la chaleur. Il a déjà repéré certaines innovations dans les grandes villes pour les appliquer ici à Château-Gontier-sur-Mayenne. "Cela serait bien un peu plus de carports, ces abris couverts avec des bancs, ou même des endroits avec un climatiseur" énumère le jeune homme.

Thomas, son collègue, a carrément pensé à un lieu dédié aux fortes températures. "Un lieu aquatique avec un étang, des fontaines. On pourrait y boire un coup, abrité sous des parasols et des arbres" imagine-t-il.

Et pourquoi pas des éoliennes miniatures ?

Pas loin, devant la mairie, un couple longe bizarrement l’édifice. Alain et sa femme essaient de capter le moindre coin d’ombre, assez inexistant sur la place. Alain a des idées assez originales pour se rafraîchir. "Des blocs de glace à disposition des gens pour qu'ils puissent se rafraichir et se désaltérer. J'ai pensé aussi à des éoliennes miniatures. Et pourquoi pas attacher des bouteilles en plastique d'eau glacée à la grille d'un ventilateur. Cela ferait de l'air frais" explique ce retraité.

Du côté des communes de Mayenne, ça reste moins expérimental. Par exemple, à Mayenne et à Laval, des aménagement ont été mis en place pour végétaliser les zones urbaines, installer des points d'eau et désimperméabiliser les sols.