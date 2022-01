À Château-Gontier-sur-Mayenne, les déchets sauvages en pleine rue agacent

"Des sacs, des cartons, des bouteilles en verre, et même un miroir récemment". Devant un tas de détritus sous un porche du centre ville, Joël Legrand, agent de propreté dresse un inventaire à la Prévert. Mais la scène est évidemment loin d'être poétique. Elle est d'ailleurs quotidienne pour lui et ses collègues un peu fatigués, voire agacés. "Il faut toujours se baisser pour les ramasser ou les balayer. On y passe parfois une journée entière" continue Joël Legrand.

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne pourrait verbaliser les citoyens les plus négligents © Radio France - Martin Cotta

En effet, les six agents de nettoyage perdent beaucoup de temps à faire la chasse aux incivilités explique Florian Brunet, leur chef d'équipe. "Il faut compter une journée par semaine, c'est à dire huit heures de boulot. Donc sur 35 heures ..." Les habitants ont pourtant tout ce qu'il faut pour jeter leurs déchets, estime Patrice Outin, adjoint à la qualité des espaces publics de Château-Gontier sur Mayenne. "On a des déchetteries, on a des sacs jaunes. On a les bacs poubelles qui sont relevés toutes les semaines, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas être citoyen et respecter les règles !" déclare l'élu.

Une amende de 68€

La police et les agents sont autorisés à ouvrir les poubelles pour éventuellement identifier leurs propriétaires. Ces derniers s'exposent à une amende de 68 euros minimum (sans compter les frais de nettoyage). Chaque année sur l'ensemble du territoire de la Communauté de communes de Château-Gontier, 24 tonnes de déchets sauvages sont ramassées par les services.