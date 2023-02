À Château-Gontier-sur-Mayenne, un renard potentiellement atteint par la gale est recherché

Un renard potentiellement atteint par la gale est recherché par la police municipale de Château-Gontier-sur-Mayenne. Un animal amoindri d'après les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est un habitant prénommé Christian qui est tombé nez-à-nez avec le renard lundi soir, dans le quartier résidentiel de la Motte-Vauvert.

ⓘ Publicité

"J'ai aperçu quelque chose se faufiler sur le côté droit d'un chemin. On aurait dit un gros chat. Un camion arrivait dans la rue au même moment. Et le chauffeur a aussi regardé sur le côté. Je me suis approché d'une maison et j'ai vu que le renard sortait de la propriété. J'étais un peu surpris de voir ça. Je l'ai appelé pour qu'il vienne vers moi. Il avait l'air sauvage et c'est là que j'ai fait des photos. J'ai envoyé des photos à mon neveu qui vit à la campagne et qui connaît très bien les animaux. Pour lui aucun doute : le renard est galeux et c'est dangereux" raconte le promeneur.

Signalement à la mairie et à l'office français de la biodiversité

Ce dernier a signalé l'animal à la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne. Contactée par France Bleu Mayenne, la collectivité confirme et ajoute que la police municipale de Château-Gontier-sur-Mayenne met en œuvre des recherches de l'animal. Elle a aussi demandé le concours de l'office français de la biodiversité.

Si jamais vous apercevez le renard, vous pouvez contacter la gendarmerie au 02.43.09.15.00.