A Cheissoux, les habitants changent leurs gestes du quotidien pour préserver les réserves d'eau

Dès le mois d'août, on pouvait trouver dans chaque boîte aux lettres du village de Cheissoux, un courrier qui incitait à faire des petits efforts pour réduire sa consommation en eau. Thierry Menucelli, le maire de la commune, voulait veiller au respect de l'arrêté sécheresse de la Préfecture mais pas seulement. Il voulait aussi encourager les habitants à adapter leurs gestes du quotidien.

Deux douches par semaine

Les habitants n'ont eu aucun mal à s'y plier. "On a fait très attention, on ne fait que des douches et pas forcément tous les jours, deux fois par semaine" explique Marie-Pierre. "Je mets une bassine dans l'évier pour se laver les mains. Comme ça, il y a de l'eau toujours à disposition. L'eau des légumes, je m'en sers aussi pour arroser les plantes" dit-elle en montrant du doigt son jardin.

La fontaine d'eau potable au centre de la place du village est même devenue un nouveau point d'approvisionnement pour les habitants, comme Jean-Jacques et Christine qui continuent de s'y donner rendez vous. "On prend des bidons de dix litres de façon à nettoyer un peu la vaisselle, nettoyer un petit peu la maison, entretenir la maison" décrit Jean-Jacques. Sa compagne l'avoue : ils avaient déjà des petits gestes du quotidien pour économiser leur consommation, mais aller chercher l'eau à la fontaine, c'est bien la première fois !

Habitants et agriculteurs

Les agriculteurs aussi ont participé à l'effort collectif. Le maire y tenait tout particulièrement. "Les agriculteurs ont accepté de mettre leurs bêtes sur des terres traversées par des rigoles ou des ruisseaux, de façon à ne pas prendre l'eau sur le réseau" se réjouit Thierry Menucelli. Une tonne d'eau est même à disposition des agriculteurs, place du village, remplie grâce au trop-plein de la fontaine. "Cela leur permet de gagner du temps" ajoute le maire.

80 à 38 mètres cube par jour

Christian est agriculteur et il faisait le trajet à la fontaine tous les jours. Il désigne l'arrière de son tracteur : "On remplissait la tonne. On la mettait sur cette machine et je l'attachais. Puis on allait alimenter les animaux comme ça." Depuis, l'agriculteur s'approvisionne de nouveau sur le réseau de la commune mais il se tient prêt à reprendre ses trajets quotidiens jusqu'à la fontaine s'il le faut.

La bataille de l'eau

"Tous ces petits gestes qui paraissent anodins, je le dis encore une fois, sont très importants dans l'optique de gagner ce que j'appelle 'la bataille de l'eau'" conclut le maire, Thierry Menucelli. Cette bataille de l'eau semble presque gagnée : la consommation en eau de la commune est passée de 80 mètres cube à 38 mètres cube par jour, sur 55 mètres cube de production par jour.