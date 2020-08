À Cherbourg, les fonds marins livrent leurs secrets

UN BORNE SUR LES PROMESSES NORMANDES

Cette borne évolutive met à l’honneur le travail de quinze laboratoires normands qui innovent à partir des richesses de l’Océan. Les entrées ne s’opèrent pas laboratoire par laboratoire (trop fastidieux pour le grand public) mais par des thèmes suscitant la curiosité : cosmétiques issus de l’eau de mer ou d’algues, tasses en bioplastiques, éoliennes de mer etc.

Les promesses du futur - B.Almodovar

Comme par exemple l’utilisation des co-produits coquilliers issus des activités de la conchyliculture ou de la pêche.

Actuellement, en Normandie, entre 20 000 et 40 000 tonnes d’entre eux sont mis à la décharge. Or les coquilles Saint-Jacques présentent des propriétés intéressantes dans la fabrication et la résistance du plastique. Une fois broyées, elles sont incorporées au polypropylène en remplacement de la craie extraite des carrières.

Les co-produits coquilliers normands font également l’unanimité avec un pavé drainant conçu pour les chaussées à faible trafic. Il allie trois avantages: le recyclage des coquillages, la préservation des ressources naturelles et la limitation des risques d’inondation en milieu urbain.

Source: Cité de la Mer