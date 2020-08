À Cherbourg, rencontrez le peuple invisible des océans Copier

Oui le peuple du Plancton est invisible et pourtant il est à la base de l’alimentation de toutes les espèces marines, et il produit la moitié de l’oxygène que nous respirons, comme l’explique sur un des écrans Pierre Mollo, biologiste. Cet espace s’appelle « Autour de Tara », du nom de la goélette scientifique française qui parcourt les océans pour mieux les connaître. Son périple de 150 000 km, « Planète Plancton », a ainsi permis de récolter 35 000 échantillons planctoniques. La Fondation Tara Océan est partenaire de la Cité de la Mer. Une borne évolutive donne accès aux dernières découvertes sur le plancton.

Le plancton à la Cité de la Mer - Vincent Rustuel

C’est le plancton d’aujourd’hui qui créera les futures protéines de 2050. Intéressez-vous à l’invisible. Et pensez que protéger la Terre c’est protéger l’Océan : quand la motte de terre est riche en microorganismes, la goutte d’eau est riche en plancton ! -- Pierre MOLLO, Biologiste, spécialiste du plancton

Toutes les espèces présentées ici, que ce soit dans les cinq aquariums cylindriques ou sur la fresque murale, ont une filiation avec celles qui ont survécu aux cinq grandes crises d’extinction que la Terre a connu depuis les origines.

Une crise d’extinction est prise en compte par les biologistes lorsqu’au moins 75 % du vivant disparaît, faune et flore confondues.

La vie sous-marine a bien mieux supporté que la vie terrestre ces explosions d’étoiles, ces volcans planétaires, ces glaciations infinies et ces impacts météoritiques : la disparition des dinosaures en est la preuve.

Ces grandes éradications successives ont toutefois permis l’avènement d’autres espèces, dont les mammifères et l’Homme.

Mais ce dernier ne serait-il pas lui-même à l’origine de la sixième crise d’extinction qui se dessine aujourd’hui ?

Chacun des cinq aquariums abrite des biotopes différents avec, à chaque fois, une espèce phare (méduse, hippocampe, nautile, arthropode et murène) et des espèces complémentaires choisies par les biologistes de La Cité de la Mer. Ces espèces ont un point commun : ce sont les plus vieux animaux vivants que nous puissions connaître et observer : plus de 400 millions d’années, saisissant ! Une immense fresque murale rétroéclairée couvre le mur du fond. Le visiteur longe la ligne d’horizon qui retrace l’apparition de la vie sur Terre depuis les bactéries sous-marines jusqu’à nous. Une borne interactive donne des informations supplémentaires sur chacune des espèces évoquées dans la fresque.

Source: Cité de la Mer